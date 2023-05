Hauptversammlungen : Aktionäre sollen draußen bleiben

Aktualisiert am

Gleich 30 deutsche Unternehmen halten ihre Hauptversammlung am selben Tag ab. Da drängt sich ein Verdacht auf.

Der kommende Donnerstag ist für alle, die sich sehr für den deutschen Aktienmarkt interessieren, ein herausfordernder Tag. Mit Adidas, BMW, Heidelberg Materials, SAP und MTU Aero Engines halten gleich fünf Dax-Konzerne an diesem 11. Mai ihre Hauptversammlung ab. Alle fünf Versammlungen gleichzeitig zu verfolgen ist unmöglich, selbst wenn manche der Treffen digital stattfinden.

Es handelt sich um eine Ballung von Terminen, die eine Woche später, am 17. Mai, ihren Höhepunkt finden wird. An diesem Tag nämlich halten sage und schreibe 30 deutsche Aktiengesellschaften ihre Hauptversammlungen ab. Darunter die Dax-Unternehmen Vonovia, Eon, Fresenius und die Deutsche Bank. Je mehr Hauptversammlungen am gleichen Tag stattfinden, umso schwieriger ist es selbst für Profi-Investoren, den Überblick zu behalten. Ein Verdacht drängt sich auf: Steckt hinter dieser Terminballung vielleicht Absicht, weil sie Vorständen und Aufsichtsräten der Konzerne weniger Aufmerksamkeit und somit auch ruhigere Hauptversammlungen beschert?