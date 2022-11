Handelsplattform FTX : Das wuchernde Krypto-Ökosystem

Der Untergang der zweitgrößten Handelsplattform für Kryptowährungen, FTX, wirkt für die Branche wie ein Erdbeben der destruktivsten Stufe. Rund eine Million Kunden haben vermutlich viel Geld und ganz sicher ihr Vertrauen verloren. Mit ihren Guthaben wurde nicht nur gezockt, es wurde offenbar auch gestohlen aus vermeintlich bombensicheren Krypto-Depots. Die Bewertungen der meisten Kryptowährungen und -unternehmen riss es in die Tiefe nach einem für die Kurse ohnehin schon horrenden Jahr.

FTX-Gründer Sam Bankman-Fried, Sohn aus bestem Juraprofessoren-Hause und als Retter der Krypto-Welt, Wohltäter und genialer Entrepreneur hofiert, entpuppt sich mit jedem Tag mehr als größenwahnsinniger Versager und Betrüger. Beste Herkunft schützt nicht vor ethischer Verwahrlosung, lernt man im Aufklärungsprozess.

Bankman-Frieds Mutter, eine Stanford-Juraprofessorin, hatte in forschen älteren Beiträgen eine Reform des Strafrechts gefordert: Statt nach Schuldigen solle dieses nach Lösungen suchen. Das passt ins Bild. Wie das Professoren-Ehepaar in den Besitz einer mit 16 Millionen Dollar bewerteten Strandimmobilie auf dem Bahamas geriet, wenn diese ihnen nicht von ihrem Dauer-Frugalität mimenden Sohn Sam zugeschanzt wurde, gilt es in diesem Sinne lösungsorientiert zu klären.

So lange Geld billig war, ging alles gut

Trotzdem ist die Krypto-Krise nicht die Folge eines neuen Werte-Relativismus akademischer Eliten. Sie fing nicht mit Bankman-Fried an, und sie wird nicht mit ihm enden. Die Wirklichkeit ist profaner. „Wenn die Flut sich zurückzieht, dann zeigt sich, wer nackt schwimmt“, formulierte einst weise Warren Buffett. Makroökonomische Rahmenbedingungen einschließlich einer extrem lockeren Geldpolitik haben Finanzierungen günstig und verfügbar gemacht. Selbst die windigste Krypto-Kanaille konnte auf Geld von Investoren hoffen, die Rendite jagten und von der Angst geplagt waren, einen Trend zu verschlafen. Solange Geld nichts kostete und beständig floss, wucherte das Krypto-Ökosystem.

Doch das billige Geld fließt nicht mehr. Anleger können jetzt in Amerika mündelsichere Anleihen mit 5 Prozent Rendite kaufen. Warum sollen sie da in eine Branche investieren, in der es neben fähigen Entrepreneuren von Scharlatanen, Betrügern und – hoch gefährlich – Idealisten wimmelt? In ihren besten Tagen Ende 2021 waren Kryptowährungen, zusammen genommen, 3 Billionen Dollar wert, jetzt bloß noch etwas mehr als ein Viertel. Etablierte Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum verloren binnen eines Jahres 70 Prozent ihres Wertes, die Coinbase-Aktie büßte mehr als 85 Prozent ein. Pleitegerüchte schwirren herum.

Die Branche ist in den wenigen Jahren ihrer Existenz die Erklärung schuldig geblieben, wozu sie gut ist. Geschäftsmodelle, die ihren Wert Anwendungen in der realen Welt verdanken, bleiben rar. Viele Krypto-Unternehmen verdanken atemraubende Wertsteigerungen ihrer ganz privaten inflationären Geldpolitik. Sie schürften Kryptowährungen, für die sie lange Abnehmer fanden, die zum Teil selbst Krypto-Unternehmen waren. Der wichtigste Treibstoff der Krypto-Blase waren die niedrigen Zinsen, was die Behauptung als absurd entlarvt, Kryptowährungen dienten dem Inflationsschutz.

Die kritische Lage der Branche wird noch ungemütlicher, weil der Niedergang von FTX die Forderung nach zusätzlicher Regulierung befördert, zumal die Psyche demokratischer Politiker, große Nutznießer von FTX-Parteispenden, nun nach einer inneren Reinigung giert. Bei solchen Prozeduren wird leider gelegentlich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet.

Tatsächlich gibt es ja Erhaltenswertes. Das Versprechen, dass Krypto den Finanzsektor schneller und effizienter macht, scheint zumindest technisch haltbar und wünschenswert. Die den Kryptowährungen zu Grunde liegende Blockchain-Technologie erlaubt theoretisch transparente, nicht zu manipulierende Transaktionen aller Art ohne zentrale Clearing-Stelle. Zudem scheint Krypto das geradezu natürliche Zahlungsmittel des Metaversums zu sein, jener virtuellen Mitmach-Welt, in die sich das Web 2.0 verwandeln könnte.

Der Stab über Krypto sollte nicht zu früh gebrochen werden, lehrt die Wirtschaftsgeschichte. Am Beginn der Eisenbahn und der Kommerzialisierung des Internets gesellten sich zu visionären Entrepreneuren auch Glücksritter und Schurken. Heute aber bekommt man Internet sogar in der Eisenbahn – jedenfalls, wenn man mal von Deutschland absieht.