Handelskrieg : Jetzt greift Trump die Anleger direkt an

Mitarbeiter an der New York Stock Exchange Bild: AP

Willkommen auf dem nächsten Schlachtfeld im Handelskrieg. Haben sich die Vereinigten Staaten und China in den vergangenen zwölf Monaten gegenseitig mit immer höheren Zöllen überzogen und damit die Weltwirtschaft und die Anleger gewaltig in Unruhe versetzt, so wird der Konflikt nun womöglich unmittelbar auf die Börsen ausgeweitet. Stimmen die Medienberichte vom Freitag, dann überlegt die amerikanische Regierung, im Handelskrieg eine neue Waffe einsetzen und die Geldströme nach China stark einzudämmen. Noch ist es ein Gedankenspiel, aber es könnte zu ernsten Folgen für Anleger führen.

Mit Einwilligung des obersten Handelskriegers Donald Trump wird im Weißen Haus offenbar geprüft, chinesische Unternehmen wie Alibaba von den New Yorker Börsen zu nehmen. Zudem soll es amerikanischen Pensionsfonds untersagt werden, auch nur einen müden Dollar in China zu investieren.

Mit diesen Maßnahmen soll Chinas Regierung direkt getroffen werden. Denn zum einen ist ein guter Teil der chinesischen Firmen, die an der Wall Street notiert sind, in Staatsbesitz. Zum anderen wären die chinesischen Börsen wohl überfordert, wenn fast 200 Großkonzerne mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt weit über einer Billion Dollar die Wall Street verlassen und in China notiert werden müssten. Die Anleger sind am Freitag sogleich in Unruhe geraten. Die Aktienkurse chinesischer Großkonzerne wie Alibaba Baidu und JD.com verloren an der Wall Street zwischen vier und sechs Prozent. Auch die New Yorker Indizes drehten sofort ins Minus.

Für das, was Trump und Konsorten vorhaben, gibt es eine schöne Redensart: Sie schlagen den Sack und meinen den Esel. Denn nicht nur China, das seinen Finanzmarkt für Ausländer weiter öffnen will, würde unter dem Vorhaben leiden. Sondern auch Anleger aus aller Welt. Zum Beispiel deutsche Sparer, die Geld in einen der Fonds gesteckt haben, der auch in chinesische Technologie- oder Konsumaktien investiert, oder auf einen Index von MSCI basiert, in dem chinesische Werte sind.

Donald Trump, der sich für jedes neue Börsenhoch in seiner Amtszeit feiert, wird immer mehr zum großen Schreckgespenst der Anleger. Sie können nur hoffen, dass die bekannt gewordenen Pläne nur eine Drohgebärde im Handelskrieg sind und nicht wahr werden. Aber bei Trump weiß man ja nie.