Scherbaums Börse : Härtetest für Amerikas Tech-Werte

In den vergangenen Jahren konnte man fast die Uhr danach stellen, dass die großen amerikanischen Technologiekonzerne Marktteilnehmer mit ihren Bilanzvorlagen positiv überraschen. Die einen warteten mit einem starken Umsatzwachstum auf, während die anderen hohe Gewinne und eine starke Profitabilität an den Tag legten. Apple, Alphabet oder Microsoft überzeugten sogar in beiden Kategorien. Spätestens im dritten Quartal 2022 haben wir an der Börse sehen können, dass in die unter Akronymen wie FANG, FAANG oder GAFAM zusammengefassten Unternehmen auch einmal straucheln können.

Die voranschreitende Digitalisierung, der verstärkte Fokus auf „Stay-At-Home“-Aspekte im Zuge der Corona-Pandemie sowie natürlich das nach der Finanzkrise 2008 vorherrschende Niedrigzinsumfeld spielten den Tech-Riesen regelrecht in die Karten. Sie mauserten sich zu Börsenstars. Eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Billion Dollar war plötzlich keine Seltenheit mehr. Apple schaffte es sogar, die Marke von 2 Billionen Dollar zu knacken.

Apple rettet „die Ehre“ der Tech-Werte

Der iPhone-Konzern war es auch, der im Zuge der Berichtssaison zum dritten Quartal 2022 gewissermaßen „die Ehre“ der Tech-Giganten retten konnte. Zwar konnte Apple bei den Smartphone-Verkäufen und den Dienstleistungen nicht ganz die Erwartungen erfüllen, dafür lagen Umsatz und Gewinn je Aktie auf Konzernebene über den Konsensschätzungen. Was jedoch weniger gut ankam, ist der Umstand, dass Apple im laufenden Dezember-Quartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft nicht so stark wachsen soll, wie im Vorquartal.

Auch die anderen Tech-Größen hatten mit den Wechselkursen, allen voran dem starken Dollar zu kämpfen. Im Fall von Amazon kamen die negativen Effekte der Inflation und Lieferkettenprobleme hinzu. Dies sorgte dafür, dass der E-Commerce-Riese eine enttäuschende Prognose für das vierte Quartal und das Weihnachtsgeschäft abgab. Ähnlich fielen die Bilanz-Veröffentlichungen der Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms und des Softwareherstellers Microsoft aus. Der Windows-Konzern enttäuschte mit dem Ergebnis und dem Ausblick. Dem Unternehmen macht unter anderem ein schwächerer PC-Markt zu schaffen.

Dann war da noch Netflix. Das Unternehmen gehörte für viele schon gar nicht mehr zu dem erlesenen Kreis der Tech-Riesen. Der Streamingdienst konnte dieses Mal jedoch wieder für erfreulichere Nachrichten sorgen. Nach dem jüngsten Schwund bei den User-Zahlen kamen nun überraschend viele Nutzer hinzu. Unterm Strich kann nach der jüngsten Berichtssaison attestiert werden: Viele der in den vergangenen Jahren erfolgsverwöhnten Tech-Größen müssen erst einmal kleinere Brötchen backen.

Marktexzesse werden bereinigt

Die Klassiker-Diskussion unter Anlegern kommt nicht erst jetzt an der Börse auf: Sind jetzt wieder (nur) Value-Werte im Depot angesagt? Soll man nun umschichten von Wachstum- auf Value-Papiere? Der amerikanische Deep-Value-Investor Richard Pzena sieht beispielsweise in diesem Zusammenhang vor allem in Europa günstige Einstiegschancen: „Es ist ein extrem spannendes Umfeld, in dem wir starke internationale Unternehmen im irrationalen Ausverkauf an den Märkten finden.“