Preisverfall an der Tankstelle : Haben wir jetzt den Höhepunkt der Inflation hinter uns?

An der Tankstelle wird Sprit deutlich billiger. Und erstmals seit Krisenbeginn sinken in Deutschland die Erzeugerpreise. Ist das schon die Trendwende?

Billig wie lange nicht mehr: Spritpreise an einer Tankstelle in Frankfurt Bild: Saskia Stöhr

An den Tankstellen ist es deutlich zu beobachten: Die Spritpreise fallen. Schon vor gut einer Woche ist der Dieselpreis im Bundesdurchschnitt unter 2 Euro je Liter gesunken. Jetzt ist zudem der Preis für Super E10 unter 1,80 Euro gefallen. In der Größenordnung hatte er sich das vorige Mal in der Zeit des Tankrabatts mit der herabgesetzten Mineralölsteuer bewegt – und davor nur vor dem Ukrainekrieg.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Auch Rohöl ist günstiger geworden. Seit Freitag liegt der Preis unter 90 Dollar je Barrel (Fass zu 159 Liter) für die Nordseesorte Brent. Und Heizöl kostet mit 127 Euro je 100 Liter rund 42 Euro weniger als zeitweise im Oktober. Gut gefüllte Gasspeicher hatten zudem den Gaspreis im Großhandel wieder kräftig sinken lassen.

Eine bemerkenswerte Entwicklung: Die Energiepreise sind es auch, die jetzt erstmals seit Mai 2020, also seit der Frühzeit der Corona-Krise, für einen Rückgang der Erzeugerpreise in Deutschland sorgten. Das sind die Preise, mit denen sich die Unternehmen herumzuschlagen haben – und die sie in der Regel mit einer gewissen Zeitverzögerung zumindest zum Teil an die Verbraucher weitergeben.

Diese Erzeugerpreise sanken im Oktober gegenüber September um 4,2 Prozent. Das war nach Angaben des Statistischen Bundesamtes der stärkste monatliche Preisrückgang seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949. Auf Jahressicht bedeutete das immer noch einen Preisanstieg um 34,5 Prozent. Das bleibt zwar ein außergewöhnlich hoher Wert – dieser lag aber deutlich niedriger als im August und September mit jeweils 45,8 Prozent.

Ökonomen sehen „Lichtblick“

Ursache war vor allem ein Rückgang der Energiepreise, die im Schnitt um 10,4 Prozent gegenüber dem Vormonat sanken. Vor allem die Preise für Erdgas und Strom für Unternehmen waren im Oktober niedriger als im September. Der Strompreis fiel um 16,9 Prozent, der für Erdgas um 9 Prozent. Beide Vergünstigungen galten allerdings vor allem für die Abnehmer größerer Mengen.

Ökonomen sprachen zumindest von einem „Lichtblick“. Die spannende Frage ist jetzt: Sind das schon Zeichen dafür, dass die Inflation bald sinkt, möglicherweise gedrückt durch den Abschwung? Im Oktober jedenfalls war die Inflationsrate sowohl für Deutschland als auch für den Euroraum noch weiter gestiegen. In Deutschland hatte sie 10,4 Prozent erreicht, im Euroraum 10,6 Prozent. Das war im ersteren Fall der höchste Stand seit den 1950er-Jahren gewesen – im zweiten ein Rekord seit Bestehen der Europäischen Währungsunion.

In den Vereinigten Staaten waren in den vergangenen Monaten sogar schon rückläufige Inflationsraten zu beobachten gewesen – hierzulande aber nicht. Im Gegenteil: In den Zahlen zur Oktober-Inflation im Euroraum hatten die Preissteigerungen für Verbraucher in nahezu allen Unterkategorien weiter zugelegt; unter anderem bei Nahrungsmitteln, die sich auf Jahressicht um 13,1 Prozent verteuerten, nach 11,8 Prozent im September. Stagniert gegenüber dem Vormonat hatte nur die Teuerung bei Dienstleistungen mit einem Plus von 4,3 Prozent.