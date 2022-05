Gütertrennung in jungen Ehen : Liebe vergeht, Vermögen besteht!

In der letzten Woche habe ich Vorschläge gemacht, wie junge Leute, die zusammenleben, aber (noch) arme Kirchenmäuse sind, ihre Finanzen regeln können. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Die einen fanden die Anregungen interessant, und die anderen haben die Augen verdreht. Heute wird’s in jeder Hinsicht einen Zacken schärfer, wie Sie gleich sehen werden. Es geht um ein kinderloses Paar, das 60 Jahre alt ist, bereits Geld auf der hohen Kante liegen hat und in Bälde heiraten möchte. Die Protagonistin ist 31 Jahre alt, angestellte Steuerberaterin, hat 60.000 Euro auf dem Konto und verdient 5000 Euro pro Monat. Der Partner ist 29 Jahre alt, angestellter Anwalt, hat 30.000 Euro im Depot und verdient 6000 Euro im Monat.

Volker Looman Freier Autor in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Was müssen Sie noch wissen? Genau! Bitte behalten Sie das familiäre Umfeld im Blickfeld, auch wenn es nicht schön ist. Die Eltern der Steuerberaterin können den Freund der Tochter nicht verknusen, wie es im Norden heißt, da er in ihren Augen ein Tunichtgut ist, und die Eltern des Anwaltes können die künftige Schwiegertochter nicht ab, weil sie ihrer Meinung nach ein spießiges Landei ist. Das sind doch beste Voraussetzungen für „harmonische“ Familientreffen – nicht wahr? Wie kann das Paar trotz der familiären „Widrigkeiten“ seine Finanzen gestalten, wie sollten die Verliebten ihr Geld organisieren? In meinen Augen geht es um drei Dinge: den Güterstand, den Haushalt und den Nachlass. Wenn Sie wissen wollen, warum der ganzheitliche Blick auf dieses „Paket“ so wichtig ist, dann studieren Sie bitte die Einzelheiten des Falles.