Steigende Bauzinsen : So kommen Sie günstig aus dem alten Baukredit heraus

So kommen Sie günstig aus dem alten Baukredit heraus

Die Bauzinsen haben sich in wenigen Monaten verdoppelt. Bild: dpa

Wenn Sie Geld übrig haben: Baudarlehen jetzt zurückzahlen

Die Zinsen für Baukredite steigen so schnell wie seit vielen Jahren nicht mehr – und auf lange nicht mehr gesehene Höhen. Seit Januar hat sich der Zinssatz für ein Darlehen mit zehn Jahren festen Zinsen mehr als verdoppelt – nachdem er auch schon 2021 gestiegen war, wenn auch weniger dynamisch. Jetzt sind durchschnittlich 2,4 Prozent fällig, so viel wie seit dem Jahr 2014 nicht mehr. Kredite mit längeren Laufzeiten kosten oft schon mehr als drei Prozent. Verantwortlich dafür ist die hohe Inflation, die auch die Pfandbriefrenditen nach oben treibt. An denen orientieren sich die Baudarlehen.

So unangenehm der Anstieg für derzeitige Immobilienkäufer ist, so positiv kann er für die sein, die noch einen Altkredit für einen früheren Hauskauf abstottern müssen. Nämlich dann, wenn sie das Darlehen vorzeitig tilgen wollen. Denn nicht selten kommt es vor, dass sie das Glück haben, auf einen Schlag eine größere Summe Geld zu bekommen, etwa durch eine Erbschaft, eine Schenkung der Eltern, eine fällig werdende Lebensversicherung oder eine größere Abfindung. Es läge dann nahe, das Geld zu nutzen, um den Kredit voll oder in großen Teilen zurückzuzahlen, um damit schneller schuldenfrei zu werden.