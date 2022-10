Bei Gaspreisbremse : Grüne fordern Dividendenverbot

Die Grünen verlangen von Industrie-Profiteuren einer Gaspreisbremse einen Verzicht auf Dividenden- und Bonus-Zahlungen. „Wir brauchen Konzentration auf diejenigen, die wirklich Hilfe brauchen. Das heißt auch, dass große Unternehmen, die Unterstützung erhalten, nicht gleichzeitig hohe Dividenden ausschütten und Boni zahlen sollten“, sagte Grünen-Vize-Fraktionschef Andreas Audretsch am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.

„Es ist gut, dass der Haushaltsausschuss das mit den Stimmen der Ampelkoalition bereits so beschlossen hat.“ Wichtig sei nun Regelungen zu finden, die gerecht sind, zugleich Bürokratie vermeiden und schnell funktionierten. „Die Probleme vieler Unternehmen sind ernst, darum ist zentral, dass die Unterstützung schnell bei den Unternehmen ankommt.“ Die Gaskommission sage zurecht, dass unabhängig vom Energieträger vor allem Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen und besonders hart getroffene Unternehmen in den Mittelpunkt gehörten.

Die Kommission hat in ihrem Abschlussbericht die strittige Frage, ob Unternehmen, die von Energie-Hilfen profitieren, Dividenden zahlen dürfen, nicht klar beantwortet. Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat trotz seines hohen Gas-Bedarfs bereits angekündigt, möglichst auf die Hilfen verzichten zu wollen – auch mit Hinweis auf die Dividendenfrage.

Auch für Unternehmen ist staatliche Hilfe geplant

Derweil gab die Bundesregierung bekannt, die Vorschläge der Expertenkommission zur Entlastung von Gaskunden offenbar in zwei Schritten umsetzen zu wollen. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte am Montag in Berlin, der Fokus liege derzeit auf der Umsetzung der Soforthilfe für Dezember. Nach ihren Worten wird dazu ein Kabinettsbeschluss in dieser Woche angestrebt.

Die Gaskommission, die am Montag ihren Abschlussbericht an die Bundesregierung übergeben wollte, hatte eine Deckelung des Gaspreises auf zwölf Cent pro Kilowattstunde vorgeschlagen. Weil sich dies voraussichtlich aber erst im nächsten Frühjahr umsetzen lässt, die hohen Energiepreise aber schon jetzt deutlich zu Buche schlagen, regten die Expertinnen und Experten zudem eine Einmalzahlung für Dezember in der Höhe des monatlichen Abschlags an.

Bei diesem Punkt sei die regierungsinterne Arbeitsgruppe in den finalen Abstimmungen, sagte die Sprecherin von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Auch die Arbeiten am Preisdeckel liefen. An diesem nächsten Schritt werde „mit Hochdruck“ gearbeitet. Nach den Vorschlägen der Kommission sollen private Gaskunden für 80 Prozent ihres bisherigen Verbrauchs Gas zu einem vergünstigten Preis erhalten. Für Unternehmen ist ebenfalls eine staatliche Hilfe geplant.