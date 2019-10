Strafprozess : Wie Großunternehmer von „Cum-Ex“ profitierten

Wer investierte in Fonds mit Namen wie „BC German Hedge Fund“, in denen das Vermögen zwischen Deutschland, Malta, Gibraltar und der Kanalinsel Jersey hin- und hergeschoben wurde? Im Cum-Ex-Strafprozess nennt Kronzeuge S., über Jahre engster Geschäftspartner des Steueranwalts Hanno Berger, auf Nachfrage des Gerichts Ross und Reiter: Der Name Erwin Müller ist bereits durch seine Schadenersatzklagen gegen die Bank Sarasin öffentlich bekannt. Laut Anklage war der Drogerieunternehmer mit rund 50 Millionen Euro im „BC German Hedge Fund“ investiert.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Auf Vorlage von Schaubildern sprudelt der Wirtschaftsanwalt nur so: Namhafte Immobilienunternehmer aus Hamburg und Berlin, Steuerberater oder ein Private-Equity-Manager steckten von 500.000 Euro bis 3,5 Millionen Euro an Fonds, die der Jurist zusammen mit der Ballance-Gruppe strukturierte. Dann gab es Mittelständler aus Baden-Württemberg, die nach Unternehmensverkäufen „bis zu dreistellige Millionenbeträge“ zur Verfügung hatten, berichtet der Kronzeuge.

Blind vertraut

Ein bekannter Unternehmer aus Norddeutschland brachte über seine Stiftung mehr als 75 Millionen Euro auf. Seine Lebensgefährtin steuerte 8,4 Millionen Euro bei, ohne sich überhaupt mit den Deals beschäftigt zu haben. „Wenn jemand so viel Geld investiert, dann fragt er sich doch wofür“, wundert sich der Kronzeuge über das Geschäftsgebaren – die Frau habe ihrem Partner blind vertraut. Auch am Donnerstag bleibt seine Aussage häufig technisch.

Einmal aber ringt S. mit der Fassung, als er über die Methoden spricht, mit denen Bergers Kanzlei Druck auf unbequeme Finanzbeamte machte. Eine Sachbearbeiterin beim Bundeszentralamt „habe es gewagt“, sich Sachverhalte zu Rückerstattungen über mehrere hundert Millionen Euro aus dem sogenannten Datenträgerverfahren zur händischen Prüfung auf ihren Schreibtisch zu holen. Berger habe dann seine übliche Maschinerie aus Beschwerden und Drohungen gestartet. Letztlich verklagte er die Frau am Landgericht Bonn sogar auf Schadenersatz in Millionenhöhe. Wegen einer angeblich grob fahrlässigen Verletzung ihrer Amtspflicht sollte die Frau, die nur gründlich arbeitete, mit ihrem Privatvermögen haften. Der Kronzeuge stockt in der Erzählung, sein Gesicht ist gerötet, mit Mühe kann er Tränen zurückhalten. „Mir ist bewusst, was ich dieser Person angetan habe“, sagt er und entschuldigt sich im Gerichtssaal.

Mehr zum Thema 1/

Druck, Stimmungsmache und die Beeinflussung der Justiz: Der Kronzeuge muss sich einigen Nachfragen der Strafkammer stellen. Am Dienstag und Mittwoch hatte er offengelegt, wie es dem gut vernetzten Berger und seinem Team gelang, über Lobbyorganisationen Einfluss auf die Gesetzgebung im Bundestag zu nehmen, insbesondere für das Jahressteuergesetz im Jahr 2007.

Daneben kritisierte der Vorsitzende Richter Roland Zickler das ausgeprägte Phänomen des „Mietschreibens“, also von Berger in Auftrag gegebene und finanzierte Fachartikel durch renommierte Steuerprofessoren, die letztlich die Rechtsposition stützen, dass „Cum-Ex“ rechtmäßig sei. Für einige Behauptungen, die dort aufgestellt wurden, würde ein Jurastudent „keine drei Punkte“ erhalten, meinte Zickler. „Da steht das Recht muss sich der Praxis anpassen – da habe ich ein völlig anderes Verständnis“, stellte der Vorsitzende klar.