Im Herbst und Winter könnte Großbritannien doch noch in die Rezession gleiten. Der Aktienmarkt habe das schon eingepreist, meint Goldman Sachs. Doch wer in dem Land investieren will, muss genau hinschauen.

Gesprächsthema Nummer eins am britischen Finanzplatz sind derzeit die Geldpolitik und die steigenden Zinsen. Wie weit wird die Bank of England die Schraube noch anziehen, um dem Inflationsdruck zu begegnen? Auf überraschend schlechte Inflationszahlen hat die Notenbank vergangene Woche mit einer Zinserhöhung um 0,5 Punkte auf 5 Prozent reagiert. Die Börse fragt nun, wie es weitergeht.

Zu Wochenbeginn verloren vor allem Bankaktien an Wert. Barclays, NatWest, Lloyds Bank und Standard Chartered büßten jeweils mehr als 1 Prozent ein. In der ersten Jahreshälfte hatten die Banken durchschnittlich noch um rund 10 Prozent zugelegt. Nun werden höhere Kreditausfälle erwartet, falls das Königreich doch noch in eine Rezession gleitet.

„An den europäischen und US-Aktienmärkten sehen wir in den vergangenen Tagen eine erhebliche Stimmungsveränderung mit Blick auf die globale Wirtschaft“, sagte Michael Hewson, Chefmarktanalyst von CMC Markets UK. „Die steigenden Anleiherenditen, die von einer schärferen Zentralbankpolitik getrieben werden, haben die Investoren nachdenken lassen über Bewertungen und Wachstumsaussichten.“

Die Hypothekenzinsen steigen

Hektisch wurden die Prognosen für die Zinsentwicklung in Großbritannien angepasst. Goldman Sachs etwa erwartet nun einen weiteren großen Zinsschritt um 0,5 Punkte im August und einen letzten kleinen Schritt im September. „Wir haben die Vorhersage für die finale Rate auf 5,75 Prozent hochgesetzt“, erklärt die Investmentbank. Terminhändler rechnen sogar mit einem Ende der Zinstreppe erst bei 6,25 Prozent Anfang nächsten Jahres.

Das wird deutlich höhere Hypothekenzinsen für Millionen Häuserkäufer bedeuten. Nicht wenige Ökonomen halten daher eine Rezession zum Jahreswechsel für gut möglich. Anzeichen dafür, dass die Wirtschaft „dramatisch“ abbremsen werde, sind auch am Devisenmarkt zu sehen, erklärt Goldman Sachs: Das Pfund hatte gegenüber dem Dollar seit dem Tiefpunkt im Oktober deutlich aufgeholt. Zuletzt aber schwächelte das Pfund zum Dollar und zum Euro, obwohl die Notenbank die Zinsen erhöht hat.

Der Leitindex FTSE 100 der Londoner Börse hat seit der Zinsentscheidung am Donnerstag um fast 2 Prozent eingebüßt. Erstmals seit März ist das Aktienbarometer wieder deutlich unter die Marke von 7500 Punkten gefallen, am Montag pendelte es um 7460 Punkte. Im Februar hatte der FTSE 100 noch mit knapp über 8000 Punkten ein Allzeithoch erreicht.

Im vergangenen Jahr war der britische Aktienindex – unter anderem wegen seines Schwergewichts auf Öl- und Rohstoffaktien – einer der am besten gelaufenen Märkte der Welt. In diesem Jahr änderte sich das. Seit Jahresbeginn hat der FTSE 100 nur knapp 3 Prozent zugelegt. Andere Märkte waren sehr viel stärker.

Der Euro Stoxx 50 der europäischen Börsen stieg um rund 11 Prozent. Auch der breit gefasste amerikanische Aktienindex S&P 500 war deutlich stärker und legte in Dollar sogar um mehr als 13 Prozent zu, wobei der etwas nachlassende Dollar-Kurs den Anlageerfolg für europäische Investoren etwas schmälerte. Seit Jahresbeginn verzeichneten britische Aktienfonds Abflüsse in zweistelliger Milliardenhöhe. „Das ist konsistent mit der Ansicht, dass schon eine Rezession eingepreist ist“, schätzen die Analysten Sharon Bell und Peter Oppenheimer von Goldman Sachs.

Es schwächeln auf Britannien ausgerichtete Unternehmen

In Großbritannien schwächeln vor allem die auf den heimischen Markt ausgerichteten Unternehmenswerte. Das zeigt sich am breiter gefassten FTSE-250-Index, der nicht nur die global agierenden Konzerne enthält. Seit Jahresbeginn hat der Index um 2,5 Prozent verloren. Während die FTSE-100-Konzerne mehr als zwei Drittel ihres Umsatzes außerhalb des Königreichs machen, sind im breiteren Index mehr mittelständige Unternehmen vertreten, die stärker von der Binnenkonjunktur abhängen. Ihre Umsätze entwickeln sich schwach. Der Einkaufsmanagerindex im Mai fiel schlechter aus als erwartet. Sowohl für Dienstleistungs- als auch Industriebranchen blieb er hinter den Prognosen zurück.

Nicht alle auf den heimischen Verbraucher ausgerichteten Branchen haben Blessuren erlitten, im Gegenteil. Die Umsätze der Einzelhändler sind im Mai gestiegen, das GfK-Verbrauchervertrauen kletterte sogar erstaunlicherweise auf den höchsten Stand seit siebzehn Monaten. „Wir glauben, dass die Verbraucher letztlich weniger empfindlich auf die höheren Zinsen reagieren werden als allgemein wahrgenommen, weil sie erstens hohe Ersparnisse haben, zweitens der Arbeitsmarkt so stark ist und drittens die Inflation in diesem Jahr fallen dürfte, sodass die Realeinkommen sich zu verbessern beginnen dürften“, schreiben die Analysten von Goldman Sachs.

Seit Jahresbeginn haben Tourismus- und Unterhaltungsunternehmen mit am besten abgeschnitten, ihre Kurse stiegen um rund 20 Prozent. Gut entwickelt haben sich auch die Einzelhändler. Die Bekleidungshandelskette Next macht gute Geschäfte, ihre Aktie hat um fast 12 Prozent seit Jahresbeginn zugelegt. Tesco, Marktführer unter den Supermärkten, konnte seinen Kurs um gut 9 Prozent verbessern. Sainsbury legte sogar um fast 16 Prozent zu. Der Onlinesupermarkt Ocado hingegen, der während der Corona-Zeit bei besser verdienenden Kunden sehr beliebt geworden war, kämpft jetzt.

In diesem Jahr ging es mit der Aktie steil bergab. Vorige Woche sprang der Kurs in die Höhe, nachdem Gerüchte über eine mögliche Übernahme durch Amazon aufkamen. Dennoch liegt das Papier noch um 19 Prozent im Minus seit Jahresbeginn. Schlusslicht der Branchen im FTSE 100 sind dieses Jahr die Chemie- und die Rohstoffkonzerne, deren Kurse durchschnittlich um gut 15 Prozent fielen. Die Energieaktien, die 2022 so stark waren, haben sich gehalten.