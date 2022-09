Alte Scheine : Millionen Pfundnoten werden ungültig

Das britische Pfund befindet sich derzeit in starken Turbulenzen. Zu Beginn dieser Woche stürzte es zum Dollar auf den tiefsten Stand jemals. Am Dienstag erholte sich der Kurs zwar etwas, trotzdem erwarten nicht wenige pessimistische Analysten, dass das Pfund zeitweise auf die Parität zum Dollar zusteuern könnte. Finanzminister Kwasi Kwarteng versuchte am Dienstag, Banken- und Versicherungschefs zu beruhigen, dass die Staatsfinanzen nachhaltig seien. Ein am Mittwoch angekündigtes Anleihekaufprogramm der Bank of England vermochte den Kurs des Pfund ebenso nicht zu stabilisieren. Am Donnerstagmorgen fiel der Kurs nach einem Erholungsversuch abermals.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Viele Briten haben in diesen Tagen aber noch eine andere, praktische Frage: Wie können sie ihre alten 20-Pfund- und 50-Pfund-Geldscheine loswerden? Am Freitag, den 30. September, verlieren diese ihre Gültigkeit. Die violette 20er-Note und die rötliche 50er-Note aus Papier sind dann nicht mehr gesetzliches Zahlungsmittel. Künftig sind nur noch die neueren Geldscheine aus Kunststoff gültig, die seit 2016 und 2019 eingeführt wurden.