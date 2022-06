Wöhrmann auf Hauptversammlung : „Die DWS war mir mehr als meine berufliche Heimat“

Zehn, fünfzehn Sekunden schaut Asoka Wöhrmann in die Kamera. Vielleicht wartet er auf ein Signal, mit seiner Rede auf der abermals virtuell abgehaltenen Hauptversammlung der Fondsgesellschaft DWS beginnen zu können. Dass es seine letzte Hauptversammlung an der Spitze der DWS sein wird, war seit vergangener Woche klar.

Wenige Stunden, nachdem die Staatsanwaltschaft Büros der DWS und auch der bei der Entlastung der Geschäftsführung nicht stimmberechtigten Deutschen Bank durchsucht hatte, wurde bekannt, dass Wöhrmann seinen Posten als Vorsitzender der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft räumt. Die Vorwürfe sind bislang unbewiesen: Finanzprodukte sollen als nachhaltiger deklariert worden sein, als sie es tatsächlich waren – auch im Deutschen hat sich dafür der englische Begriff des Greenwashing eingebürgert.

In diesem Kontext wirken die ersten Sekunden von Wöhrmanns letztem Auftritt besonders: So, als ob er seine Gegner fixiert, ihnen wortlos sagen möchte: Was wollt ihr eigentlich von mir? Das, was Wöhrmann zu sagen hatte, wurde, bis auf wenige Sätze am Ende, bereits zuvor veröffentlicht. So hält es die Deutsche Bank und so hält es auch deren Tochtergesellschaft. Spannend war indes, wie Wöhrmann seine Rede vortrug: „In den letzten Monaten wurden Anschuldigungen gegen die DWS und mich erhoben. Anschuldigungen des Greenwashings, aber auch persönliche Angriffe und Drohungen. Wie unbegründet oder unhaltbar sie auch alle sein mögen – sie haben ihre Spuren hinterlassen. (...) Das Geschäft der DWS, die treuhänderische Vermögensverwaltung für die Kundinnen und Kunden, ist zu wichtig, als dass es überschattet werden dürfte.“

Wöhrmann spricht mit getragener Stimme, fast vorwurfsvoll. Dann ändert sich sein Timbre, Stolz klingt deutlich mit. Es „war das erfolgreichste Jahr für die DWS überhaupt.“ „Nachdem wir unsere beim Börsengang gesetzten Ziele bereits im Geschäftsjahr 2020 vorzeitig erreicht hatten, sind die Mittelzuflüsse 2021 ein zentraler Beleg für die bereits erfolgreiche Umsetzung unseres Wachstumsplans in der zweiten Phase der DWS.“

„Unsere Kunden haben gesprochen“

Wöhrmann lässt die Vorwürfe nicht unerwähnt. „Wir haben am 26. August 2021, einen Tag, nachdem der Artikel mit den Vorwürfen einer ehemaligen Mitarbeiterin veröffentlicht wurde, zusammen mit der Information, dass Aufsichtsbehörden zu diesen Vorwürfen Untersuchungen anstrengen, alle Anschuldigungen entschieden zurückgewiesen. Wir arbeiten seitdem mit allen Regulatoren und Behörden vollumfänglich zusammen. Indirekt deutet er an, dass für ihn das Urteil schon gefallen ist und Freispruch lautet: „Man könnte auch sagen: Unsere Kunden haben gesprochen. Diese anhaltenden Zuflüsse in ESG Produkte belegen dabei nicht nur das große Vertrauen unserer Kunden, sondern auch die Qualität unseres ESG-Angebots.“

Und weiter: „Wir haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass es eine Kraftanstrengung werden würde. Auch haben wir nie gesagt, dass wir schon am Ziel wären.“ Wie weit die DWS noch entfernt ist, lässt Wöhrmann freilich offen. Dann kam zum Schluss der Teil seiner Rede, der nicht vorab veröffentlicht wurde. Im Manuskript steht in eckigen Klammern „Persönliche Bemerkungen“. Der Augenblick, in dem Wöhrmann vielleicht doch Fehlverhalten zugibt? Nein. Wöhrmann dankt seinen Mitarbeitern. „Sie alle haben die DWS und mich erfolgreich gemacht.“ Dann wird seine Stimme nochmals melancholisch: „Die DWS war mir mehr als meine berufliche Heimat. Sie war Teil meiner Familie.“ Was folgt, waren guten Wünsche für seinen Nachfolger Stefan Hoops.

Natürlich hatten die Aktionäre Fragen zum Thema Greenwashing. Die Beantwortung überlies Wöhrmann seinen Geschäftsführungskollegen Stefan Kreuzkamp und Manfred Bauer. Mit welchen Belastungen rechnet das Unternehmen als Folge der Vorwürfe? Das sei noch nicht seriös quantifizierbar. Was unternimmt das Management, die Vorwürfe zu entkräften? Man habe die Marke geschärft. Warum kam es der Untersuchung? Wann rechnet man mit einer Klärung der Vorwürfe? „Wir nehmen die Vorwürfe sehr ernst und arbeiten mit den zuständigen Behörden zusammen.“

Immer wieder fällt das Wort Sonderausschuss. Das Gremium des Aufsichtsrats berichtet wöchentlich an das Kontrollgremium. Sein Wissen mochte Aufsichtsratschef Karl von Rohr, zugleich stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Hauptaktionärs Deutsche Bank, aber nicht großflächig teilen. Immer wieder fällt der Satz „Bislang liegen uns keine Erkenntnisse vor.“ Auch will von von Rohr nicht verraten, welchen Auswahlprozess der Wöhrmann-Nachfolger Hoops durchlaufen hat. „Das ist nicht Gegenstand der Hauptversammlung“, bügelt er die Frage ab.

Die Sprachlosigkeit spiegelt sich im Abstimmungsergebnis der Minderheitsaktionäre nicht wieder: 82,4 Prozent stimmten für die Entlastung der Geschäftsführung um Wöhrmann. Beim Aufsichtsrat waren es noch 81,8 Prozent. Kein Traumergebnis, aber eben auch keine Ohrfeige. Anders urteilten die Investoren: Die Aktie der börsennotierten Fondsgesellschaft verlor bis zum Donnerstagnachmittag 2,7 Prozent – das schmerzt Wöhrmann wohl mehr als das Abstimmungsergebnis auf der Hauptversammlung, In seiner Rede hatte er die Korrektur des Kurses als „nicht gerechtfertigt“ bezeichnet.