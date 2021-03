Abfrage zu Risiken : Greensill-Schieflage sorgt Bankenaufseher der EZB

Die Schieflage des australisch-britischen Lieferkettenfinanzierers Greensill Capital ist nun auch ein Thema für die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB). Sie befragen derzeit die Banken zu ihren Engagements bei Greensill Capital und GFG Alliance, einem Unternehmen des indischen Stahlmagnaten Sanjeev Gupta. In Finanzkreisen wurde am Montag ein Bericht der „Financial Times“ bestätigt. Der angeschlagene Finanzkonzern Greensill Capital hat am Montag auch in Großbritannien Insolvenz angemeldet, nachdem er dies vorige Woche schon in Australien tat.

Derweil laufen Übernahmegespräche mit der amerikanischen Private-Equity-Gesellschaft Apollo Global Management, die an Teilen des insolventen Finanzunternehmens Interesse hat.Die von der deutschen Finanzaufsicht Bafin geschlossene Greensill Bank hatte seit 2015 ihre Bilanzsumme von 353 Millionen auf 4,5 Milliarden Euro hauptsächlich über den Ankauf von Forderungen der GFG Alliance vervielfacht. Für die Bankenaufseher der EZB ist es in einem solchen Fall normal, sich über die Greensill-Risiken im europäischen Bankensektor zu informieren.

Jedoch hat dieser Vorgang an Brisanz gewonnen, nachdem die Bafin aufgrund ihrer Fehler im Bilanzbetrug von Wirecard nicht nur in der deutschen Öffentlichkeit unter kritischer Beobachtung steht. Das ist auch in Europa so, was sich an dem kritischen Bericht der EU-Wertpapier- und -Börsenaufsicht Esma zum Verhalten der Bafin im Wirecard-Skandal ablesen lässt.

Seit Tagen steht die Finanzaufsicht auch wegen der Greensill Bank unter Druck, weil der Prüfungsverband des privaten Bankenverbands die Bafin schon Anfang 2020 auf das Klumpenrisiko des in Bremen ansässigen Instituts gegenüber Gupta hingewiesen hat. Die Bafin wehrt sich und verweist darauf, dass sie frühzeitig gehandelt habe, für ein Moratorium aber Fakten nötig seien, die der Prüfungsverband nicht habe bieten können.

500 Millionen Euro ohne Schutz

Das Greensill-Risiko bei deutschen Banken soll eher gering sein, verlautete aus Finanzkreisen. Die Deutsche Bank hat nach Angaben eines Sprechers kein Risiko gegenüber der Gruppe. Ganz anders bei den Kommunen, die bei der Greensill Bank Millionenbeträge angelegt haben und nicht mehr von der Einlagensicherung der privaten Banken geschützt werden. Von 3,6 Milliarden Euro an Einlagen der Greensill Bank sollen nach Informationen aus Finanzkreisen rund 500 Millionen Euro nicht geschützt sein. Davon dürfte einiges auf die rund 50 Kommunen entfallen. Bisher war bekannt, dass Monheim am Rhein dazuzählte. Am Wochenende meldeten sich noch Osnabrück und Emmerich.

Rund 14 Millionen Euro hat Osnabrück bei der Greensill Bank liegen. Die niedersächsische Stadt fordert vom Bund die Übernahme möglicher Verluste. Kämmerer Thomas Fillep kritisiert die Bafin, weil sie die kommunalen Kunden nicht über die Sonderprüfung informiert habe. Ansonsten hätte Osnabrück nicht im November 2020 bei der Greensill Bank 11,5 Millionen Euro angelegt. Noch höher soll das Risiko der als Gewerbesteueroase bekannten Stadt Monheim mit 38 Millionen Euro sein. Rund 6 Millionen Euro soll Emmerich der Greensill Bank anvertraut haben.

Australien droht Aufträge zu streichen

Australien geht inzwischen gegen die teils hochkomplizierten Geschäfte der Lieferkettenfinanzierung vor. Zögern Unternehmen ab 2022 noch die Bezahlung an ihre Lieferanten heraus, sollen sie mit dem Verlust ihrer Regierungsaufträge bestraft werden. Das Debakel um das australisch-britische Finanzhaus Greensill regelt die Lautstärke der Kritik an den Praktiken des Weiterreichens bilanzierter Forderungen weiter herauf. Firmen, die mit Greensill arbeiteten, füllen nach australischen Medienberichten derzeit einen Topf, aus dem sich die Forderungen begleichen ließen, wenn Greensill kollabiert. Schlimmer erscheinen Versicherungen dazustehen, die die ausstehenden Forderungen abgesichert hatten.

In Australien bereiten sich Konzerne wie der Telekommunikationsriese Telstra, aber auch der Baukonzern Cimic und die Australian Rail Track Corporation darauf vor, nach einem Kollaps von Greensill Capital millionenschwere Rückzahlungen an Banken und Kunden zu leisten. Zugleich heißt es, der Stahlunternehmer Gupta trommle ein Anwaltsteam zusammen, um juristisch gegen seinen Geschäftspartner, den Australier Lex Greensill, und dessen Finanzhaus vorzugehen. Das australische Firmentrio zählt wohl nach Guptas GFG Alliance zu den größten Positionen in den vier Fonds der Schweizer Credit Suisse im Wert von insgesamt 13 Milliarden Dollar.

Telstra habe die Rechnungen der Lieferanten, die nun bedient werden wollen, durch das Fintech-Unternehmen Taulia aus San Francisco eingeworben, berichtet der „Financial Review“. Taulia wirbt damit, dass derzeit „14 Billionen Dollar in den weltumspannenden Lieferketten eingefroren sind und der alte Weg, Bargeld zu managen, nicht mehr funktioniert“. Einer ihrer Direktoren ist Léo Apotheker, der frühere Vorstandsvorsitzende des deutschen Software-Riesen SAP.

Telstra hat derzeit Lieferkettenforderungen im Wert von rund 100 Millionen australischen Dollar (64,50 Millionen Euro) im Lieferketten-Dschungel mit den Finanzkonzernen. Ab Juni will Telstra sich aus der Vorfinanzierung über die Zwischenhändler möglichst ganz zurückziehen. Cimic soll rund 144 Millionen Dollar Forderungen über Zwischenfinanzierer abwickeln lassen.