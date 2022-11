Greenwashing-Vorwurf : Greenpeace besprüht Wände der DWS

„Exit Fossils!“ prangt in roten Lettern auf schwarzer Wand. Über das Logo der DWS läuft schwarze Farbe. Das soll „ölartige Tropfen“ symbolisieren. Es riecht in der Eingangshalle der DWS wie in einer Autolackiererei. Der Konflikt zwischen der Umweltorganisation Greenpeace und der DWS, der größten deutschen Fondsgesellschaft, die mehrheitlich der Deutschen Bank gehört, spitzt sich zu. Drei Wochen nachdem Greenpeace-Aktivisten vor dem Gebäude der DWS gegen deren Geldanlagestrategie demonstriert haben, sind nun 20 Aktivisten in das Gebäude eingedrungen, gewaltsam, wie es von der DWS heißt.

Wurden die Greenpeace-Vertreter vor drei Wochen noch zum Gespräch gebeten, herrscht nun Unmut bei der Fondsgesellschaft: „Wir stehen für kritisch-konstruktiven Dialog mit Unternehmen und auch NGOs. Dazu gehört für uns nicht, Unternehmen zu stürmen und Wände zu beschmieren“, teilte die DWS mit. Sie hat nun Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung gestellt.

Greenpeace-Finanzfachmann Mauricio Vargas, bis vor gut zwei Jahren selbst noch in der volkswirtschaftlichen Analyse einer Fondsgesellschaft beschäftigt, betont die Einigkeit mit der DWS im Ziel und der Dringlichkeit des Themas grüner Geldanlage. „Wir sind jedoch anderer Auffassung, was Geschwindigkeit und Mittel der Umsetzung angeht“, sagt Vargas.

Finanzbranche hat Schlüsselrolle

Greenpeace fordert klare Ziele der DWS beim Ausstieg aus Unternehmen, die neue Kohleminen planen und kein glaubwürdiges Ausstiegsszenario haben. „Im Kern geht es um 1 Prozent des Portfolios, das offensichtlich und klar den Pariser Klimazielen widerspricht und wir verstehen nicht, warum die DWS nicht den Schritt zu mehr Glaubwürdigkeit geht und solche Unternehmen aus ihren Fonds ausschließt“, sagt Vargas. „Andere Fondsgesellschaften sind hier schon weiter.“ Vargas sieht die finanzkräftige Branche in einer Schlüsselrolle, um den Klimawandel abzubremsen.

Die DWS hält entschiedenes Handeln ebenfalls für erforderlich, doch nur als „großer Aktionär haben wir die Möglichkeit Druck auf die Unternehmen auszuüben und sie so dazu zu bringen, sich zu verbessern.“ Greenpeace ist das zu schwammig und wenig verbindlich.

Die Umweltaktivisten haben einen Ausstiegsplan entworfen, mit dem die DWS sich bis Ende 2023 zu einem Verkauf von Aktien von Kohleförderern verpflichten würde, die keine klaren Umweltziele haben. „Während die Weltgemeinschaft auf der Klimakonferenz in Ägypten um Fortschritte in der Bekämpfung der Klimakrise ringt, verharrt die DWS in radikalem Nichtstun“, wirft Greenpeace vor und bezeichnet es als Greenwashing, sich nach außen grün zu geben und gleichzeitig in Kohleunternehmen zu investieren.