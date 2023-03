Folgen für den DAX deutlich : Nächste US-Bank unter Druck – Biden fordert schärfere Regeln

Die Sorgen um die Banken verunsichern die Anleger auch am Montag. Der Aktienkurs der Commerzbank stürzt in der Spitze um fast 12 Prozent ab. Derweil ist in den USA schon das nächste Institut massiv unter Druck geraten – und auch der Präsident meldet sich zu Wort.