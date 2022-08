Inflation lässt nach : Kleines Comeback des Goldes

Bei der Entwicklung des Goldpreises in diesem Jahr haben sich viele verschätzt. Wenn die Inflation so hoch ist und es schwere Krisen in der Welt gibt, so hatten viele Fachleute gemeint, dann wird Gold als Inflationsschutz sehr gefragt sein. Das müsste den Goldpreis hochtreiben, so hatten viele angenommen. Tatsächlich haben Privatanleger in Deutschland auch weiterhin zuhauf Goldbarren und Goldmünzen gekauft. Den Goldpreis aber hat lange eine andere Entwicklung beherrscht: Die Zinserhöhungen der Notenbanken machten das unverzinste Gold weniger attraktiv – der Goldpreis dümpelte nach einem kurzen Anstieg zu Beginn des Ukrainekriegs im März lange vor sich hin.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Jetzt ist der Preis wieder bemerkenswert gestiegen. Am Mittwoch überschritt er erstmals seit Längerem die Marke von 1800 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Am Donnerstag notierte er leicht darunter. Offenkundig war das eine Reaktion auf die Inflationszahlen aus den Vereinigten Staaten, die niedriger ausgefallen waren als erwartet: Die Inflationsrate sank von 9,1 Prozent im Juni auf 8,5 Prozent im Juli.