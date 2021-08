Vor Jackson Hole : „Amerika marschiert jetzt beim Ausstieg vorweg“

Fed-Chef Jerome Powell will bei der Notenbanker-Tagung in Jackson Hole zur Lage in den Vereinigten Staaten sprechen. Bild: AP

Mit Spannung wird an den Finanzmärkten das Notenbanker-Treffen im amerikanischen Jackson Hole verfolgt. Jerome Powell, der Chef der amerikanischen Notenbank Federal Reserve, will seine Einschätzung zur Lage in den Vereinigten Staaten abgeben. Das könnte neue Hinweise darauf geben, wie unterschiedlich von jetzt an die Geldpolitik der Notenbanken in Amerika und Europa verlaufen dürfte – mit erheblichen Auswirkungen auch auf die Finanzmärkte. „Es ist mittlerweile klar: Amerika wird schneller aus der ultralockeren Geldpolitik aussteigen als Europa“, sagte Jari Stehn, Europa-Chefvolkswirt der Investmentbank Goldman Sachs, im Gespräch mit der F.A.Z. Den ersten Zinsschritt der amerikanischen Notenbank erwarte Goldman nun im dritten Quartal 2023 – die Europäische Zentralbank dagegen dürfte frühestens im Jahr 2025 ihre Leitzinsen anheben.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Auch ihre Anleihekäufe werde die Fed schneller einstellen als die EZB, sagt Stehn. „Wir erwarten im November die Entscheidung der Fed, das Tapering zu beginnen, also den Ausstieg aus den Anleihekäufen.“ Im Dezember werde es dann so weit sein, dass die Notenbank weniger Papiere erwerbe. Ende des dritten Quartals nächsten Jahres dürften dann die Anleihekäufe in Amerika aufhören – in Europa dagegen werde die EZB ihr Corona-Krisenprogramm PEPP bis mindestens März nächsten Jahres fortsetzen und bis Mitte 2023 weiter Wertpapiere mit dem längerfristigen Kaufprogramm APP erwerben.

Drei Möglichkeiten für die EZB

Der Goldman-Ökonom meint, die ersten Schritte in Amerika würden die EZB noch nicht unter Druck setzen. „Für die EZB ist es unerheblich, wenn Amerika beim Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik vorweg marschiert“, sagt Stehn. „Europa ist mit einer geringeren Auslastung in die Coronakrise gekommen – und die Vereinigten Staaten sind jetzt schon weiter im Wirtschaftszyklus.“

Wissen war nie wertvoller Sichern Sie sich mit F+ 30 Tage lang kostenfreien Zugriff zu allen Artikeln auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Immerhin erwartet Goldman aber, dass auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde das Tempo ihrer Anleihekäufe bald reduziert. „Wir rechnen damit, dass die EZB im vierten Quartal dieses Jahres das Tempo ihrer Anleihekäufe des Krisenprogramms PEPP drosseln wird.“ Die EZB werde dann im Krisenprogramm nur noch Anleihen für 65 Milliarden Euro im Monat erwerben, und nicht mehr für 80 Milliarden Euro.

„Das wird ein Signal sein, dass die Geldpolitik langsam den Krisenmodus verlässt“, sagte Stehn. „Aber entscheidender wird sein, was die Notenbank nach dem Auslaufen des Krisenprogramms PEPP im nächsten Frühjahr macht.“ Er halte es für unwahrscheinlich, dass die Notenbank Ende März nächsten Jahres, wenn das Krisenprogramm ausläuft, keine weiteren Maßnahmen ergreift und nur noch Anleihen für 20 Milliarden Euro im Monat nach dem längerfristigen Kaufprogramm APP kaufen wird. „Es wird nach meiner Einschätzung eine Übergangsregelung geben“, sagte Stehn. „Entweder hebt die EZB die monatlichen Anleihekäufe des APP vorübergehend an, oder sie führt für die Übergangszeit ein neues Programm ein – oder sie verlängert doch das Krisenprogramm noch etwas.“ Er selbst halte die letzte Möglichkeit für am wahrscheinlichsten: „ein langsames PEPP-Tapering sozusagen“.

Auswirkungen auf die Anleiherenditen

Die transatlantische Divergenz in der Geldpolitik werde erhebliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben. „Die Anleiherenditen werden im weiteren Verlauf des Jahres global ansteigen – in Europa aber wesentlich niedriger bleiben als in den Vereinigten Staaten“, sagt Stehn. Das Wirtschaftswachstum in Europa dürfte seinen Höhepunkt schon gesehen haben, glaubt er: „Allerdings erwarten wir für das zweite Halbjahr weiterhin ein konstruktives Wirtschaftswachstum, es wird eine leichte Abschwächung auf hohem Niveau geben.“

Mehr zum Thema 1/

Die Inflation hierzulande habe dagegen ihren Wendepunkt noch nicht erreicht. „Die Inflation in Deutschland wird kurzfristig weiter steigen – aber nicht dauerhaft“, sagte Stehn. Für November erwarte er eine Inflationsrate in Deutschland nach dem Harmonisierten Verbraucherpreis-Index von 4,4 Prozent. Im nächsten Jahr werde die Inflation dann wieder sinken, weil viele Sondereffekte rund um die Corona-Pandemie ausliefen. „Es ist dabei mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit zu prognostizieren, dass die Inflation im nächsten Jahr wieder fallen wird – mehr Unsicherheit gibt es darüber, wie tief sie dann sinken kann“, sagt Stehn. Er rechne mit 1,5 Prozent Inflation für die Eurozone für Ende 2024. „Tendenziell wird die Inflation aus Sicht der EZB mit ihrem Ziel von 2 Prozent also zu niedrig liegen, nicht zu hoch“, sagt Stehn.

Auch wenn die Erzeugerpreise in Deutschland im Juli so stark gestiegen seien wie zuletzt in der Ölkrise 1975, so würde er die Situation heute nicht mit der von damals vergleichen, sagt Stehn. „Es sind Sondereffekte der Corona-Pandemie, die jetzt zu so hohen Inflationsraten führen. Das ist nicht vergleichbar mit der Lohn-Preis-Spirale der Siebziger Jahre.“ Die Löhne in Europa entwickelten sich sehr moderat. „Die Nachfrage zieht mit der Wiederöffnung der Wirtschaft stark an, das Angebot braucht noch ein bisschen – das treibt derzeit die Preise.“ Es sei sicherlich durchaus überraschend für viele Prognostiker gewesen, dass die Inflation jetzt zum ersten Mal seit langem wieder spürbar gestiegen sei, räumt der Ökonom ein: „Aber die ganze Pandemie kam natürlich überraschend.“