Folge der hohen Inflation : Goldman Sachs sagt sieben Zinserhöhungen in Amerika voraus

Die Teuerungsrate in Amerika beträgt inzwischen 7,5 Prozent. Nicht nur die führende Investmentbank an der Wall Street erwartet nun eine deutlich aktivere Zentralbank.

Ökonomen der Investmentbank Goldman Sachs sagten am Freitag sieben Zinsschritte der amerikanischen Notenbank in diesem Jahr voraus. Bild: EPA

Als inzwischen gesetzt gilt, dass die Direktoren der amerikanischen Notenbank Federal Reserve während ihrer nächsten Sitzung im März den nächsten Schritt unternehmen in Richtung einer strafferen Geldpolitik. Uneinigkeit unter Anlegern und Analysten herrscht indes darüber, wie groß dieser Schritt ausfallen wird – und wie weit die Fed am Ende geht.

Gregor Brunner Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Seit Donnerstagnachmittag hat diese Diskussion neuen Schwung bekommen, als die Teuerungsrate für den Januar bekannt wurde: Um 7,5 Prozent haben die Preise im Schnitt zugelegt, die Amerikaner für Waren und Dienstleistungen ausgeben, die sie tagtäglich verbruachen. Erwartet wurden 7,2 bis 7,3 Prozent, was ebenfalls schon ein außerordentlich hoher Wert gewesen wäre. Und nicht zu vergessen: Im Dezember hatte die Inflationsrate schon 7 Prozent betragen.

Vor einem Monat rechneten Beobachter noch mit einem bestimmten, aber über das Jahr gesehen dennoch behutsamen Vorgehen der Zentralbank in Washington. Die vorherrschenden Meinungen gingen von drei bis vier Zinsschritten in diesem Jahr aus. Nun erweitert die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs diese Schätzungen: Bis zu sieben Schritte in diesem Jahr sollen es sein, um die hartnäckige Inflation zu bekämpfen.

Analysten und Anleger sind sich einig

In einer Notiz an Kunden der Bank sahen Ökonomen der Bank sieben Zinsschritte zu jeweils 25 Basispunkten in diesem Jahr voraus. Anleger schließen sich dieser Einschätzung an. Zinsswaps, die an die Zeitpunkte der Fed-Sitzungen gebunden sind, zeigen, dass Börsianer die amerikanischen Leitzinsen bei 1,85 Prozent nach der Sitzung des Offenmarktkomitees der Fed im Dezember dieses Jahres sehen, berichtet der Finanzdienst Bloomberg.

DAX ® -- -- (--) Lang & Schwarz Xetra Citibank BNP Paribas 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Dazu passte, dass der Präsidenten der regionalen Federal Reserve Bank in St. Louis, James Bullard, bis zum 1. Juli die Leitzinsen in Amerika auf 1 Prozent anheben möchte. Im Moment weist die Notenbank ihr Ziel für die Leitzinsen im Rahmen zwischen 0 bis 0,25 Prozent aus. Zwischen Bullards Aussage und dem 1. Juli werden voraussichtlich noch drei Sitzungen des Offenmarktkomitees stattfinden, in denen über Zinsschritte entschieden wird.

Soll der Zielrahmen der Zinsraten gemäß Bullards Vorstellung insgesamt über 1 Prozent liegen, würde das implizieren, dass es in einer Sitzung des Komitees zu mindestens einer Erhöhung um 50 Basispunkte kommt, und in zwei weiteren zu Erhöhungen um jeweils 25 Basispunkte. Zuletzt gab es einen Schritt um 50 Basispunkte im Jahr 2000.

Börsen in Aufregung

Am Donnerstag sorgte die hohe Inflation ohnehin schon für schlechte Stimmung an den Aktienmärkten. Die Einschätzungen von Goldman Sachs und Bullards Aussagen sorgten an den Aktienmärkten am Freitag für zusätzliches Ungemach. Nachdem die Börsen in Schanghai und Shenzhen jeweils 0,7 und 0,8 Prozent verloren, setzte auch der Dax seine Abwärtsbewegung vom Vortag fort. Er verlor am Vormittag bis zu 1 Prozent. Der breitere Euro Stoxx 50 fiel sogar um bis zu 1,4 Prozent.

Mehr zum Thema 1/

Auch von den amerikanischen Börsen werden tiefere Stände erwartet. Am Donnerstag verloren die Aktienindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 zwischen 1,4 und 2,1 Prozent. Termingeschäfte auf die Indizes deuteten am Freitag auf tiefere Eröffnungskurse hin. Vor allem Technologiewerte stehen angesichts der Zinssorgen unter Druck. Der Index der Technologiebörse Nasdaq wird mit Verlusten von 0,7 Prozent zur Eröffnung erwartet.

Der Euro rutschte in der Nacht zum Freitag wieder unter die Marke 1,1400 Dollar und lag bei bei 1,1386 Dollar. Die Rendite der wichtigen US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren durchschlug am Donnerstag als Reaktion auf die Nachrichten die Marke von 2 Prozent und hielt sich am Freitag weiterhin darüber.