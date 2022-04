Zahlen vom World Gold Council : Der Krieg treibt die Goldnachfrage

In Europa war die Nachfrage nach Goldbarren und -münzen in den ersten drei Monaten dieses Jahres so hoch wie seit fast zehn Jahren nicht mehr. Besonders eifrig schlugen die Deutschen zu: Sie kauften 47,2 Tonnen physisches Gold.

Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles: Barren werden in Australien poliert. Bild: AFP

Der Ukrainekrieg hat in aller Welt die Nachfrage nach Gold in die Höhe getrieben – vor allem aber in Deutschland hat es offenbar abermals einen regelrechten Ansturm auf Barren und Münzen gegeben. Das geht aus Zahlen der Branchenorganisation World Gold Council (WGC) zur Goldnachfrage im ersten Quartal hervor. Demnach erwarben deutsche Privatanleger in den ersten drei Monaten dieses Jahres Barren und Münzen mit einem Gesamtgewicht von 47,2 Tonnen. In Europa insgesamt waren es 78 Tonnen – der höchste Quartalswert seit fast zehn Jahren, wie Louise Street, Analystin des World Gold Councils, der F.A.Z. sagte.

Hohe Zuflüsse auch in Gold-Indexfonds

Insgesamt stieg die Goldnachfrage in aller Welt demnach um 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 1234 Tonnen. Neben der Inflation sei der Angriff Russlands auf die Ukraine und die damit verbundene Unsicherheit der wichtigste Faktor für die hohe Goldnachfrage gewesen, sagte Street. International waren es vor allem börsengehandelte Indexfonds (ETF) auf Gold, die starke Zuflüsse verzeichneten. Die Bestände stiegen in den drei Monaten um 269 Tonnen. Das waren die stärksten vierteljährlichen Zuflüsse seit dem dritten Quartal 2020. Ursache sei vor allem die Suche der Anleger nach sogenannten sicheren Häfen gewesen, meinte Street.

Der Goldpreis erreichte Anfang März mit 2070 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) fast sein Allzeithoch aus dem August 2020, gab seither aber wieder nach auf zuletzt 1888 Dollar. Hauptgrund für den Rückgang seien die Si­gnale der Notenbanken für eine Straffung der Geldpolitik gewesen, meinte Street: Höhere Zinsen sind tendenziell schlecht für das zinslose Gold. Die Nachfrage nach Barren und Münzen in aller Welt belief sich im ersten Quartal auf 282 Tonnen und lag damit 20 Prozent unter dem sehr starken ersten Quartal 2021, aber 11 Prozent über dem Fünfjahresdurchschnitt für dieses Quartal. Die Goldnachfrage für die Schmuckherstellung sank im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 474 Tonnen. Der Rückgang sei hauptsächlich auf die schwächere Nachfrage in den wichtigen Goldländern China und Indien zurückzuführen, hieß es. Dabei spielten neuerliche Lockdowns in China offenbar eine Rolle. Die Nachfrage nach Gold für die Technikindustrie lag bei 82 Tonnen, das war der höchste Wert für ein erstes Quartal seit 2018.

Ägypten und die Türkei stocken ihre Reserven auf

Die Zentralbanken stockten im ersten Quartal ihre Goldreserven um 84 Tonnen auf. Die Nettokäufe haben sich gegenüber dem Vorquartal mehr als verdoppelt, lagen aber um 29 Prozent unter dem ersten Quartal 2021. Insbesondere Ägypten stockte seine staatlichen Goldreserven auf, um 44 Tonnen oder 54 Prozent. Aber auch die Türkei kaufte Gold, ihre Reserven legten um 37 auf mehr als 430 Tonnen zu. Indien kaufte weitere 6 Tonnen Gold und hält damit insgesamt 760 Tonnen.

Bislang gebe es am Markt keine Anzeichen dafür, dass Russland sich von seinen großen Goldvorräten trenne, sagte Street. Die Datenlage sei in dieser Frage aber dünn. Ende Januar habe Russland etwa 2300 Tonnen Gold gehalten, das habe rund 21 Prozent seiner Reserven ausgemacht. Im Februar habe die russische Zentralbank dann angekündigt, dass sie ihre Goldkäufe im Inland wieder aufnehme, die 2020 unterbrochen worden waren. Das Council berichtet, genauere Zahlen über die Größenordnung, in der die russische Notenbank Gold erwerbe, lägen aktuell nicht vor – aber man werde die Entwicklung weiter beobachten.