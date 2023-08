Aktualisiert am

Fürs Inland ist es das bemerkenswerte Ziel der Banken und Sparkassen, dass diese Karte „in jeder denkbaren Situation“ eingesetzt werden können soll. Was tut sich hingegen bei Einsatzmöglichkeiten im Ausland?

In Zukunft ohne das „Maestro“-Logo: Girocard Bild: BVR

Offenbar wurmt es die Anbieter der Girocard, dass es nach wie vor den einen oder anderen Pizzaboten, Kiosk oder sehr traditionsbewussten Ladenbesitzer in Deutschland gibt, bei denen Kartenzahlung noch nicht möglich ist.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

„Langfristiges Ziel ist es, dass es in Deutschland in jeder denkbaren Situation möglich sein sollte, mit der Girocard zu bezahlen“, haben die deutschen Banken und Sparkassen und das Unternehmen Eurokartensysteme jetzt als Devise für das früher als EC-Karte bekannte Zahlungsmittel ausgegeben.

Im ersten Halbjahr 2023 jedenfalls konnte die Girocard unter den verschiedenen Möglichkeiten des Bezahlens weiter Boden gutmachen. Wie Eurokartensysteme am Donnerstag mitteilte, zahlten die Verbraucher in den Monaten Januar bis Juli rund 3,65 Milliarden Mal mit dieser Karte. Das war ein Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 15 Prozent. Die Umsätze mit der Karte legten um 10,6 Prozent auf 149 Milliarden Euro zu.