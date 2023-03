Aktualisiert am

So viele verschiedene Bezahlkarten gab es noch nie. Ist das verwirrend? Hier kommt Hilfe durch den Kartendschungel.

Sie ist eigentlich nur ein kleines Stückchen Plastik, und dennoch sorgt sie bei vielen Menschen für große Verwirrung: die Debitkarte, oft auch als EC-Karte oder Girokarte bezeichnet. Noch nie gab es von ihr so viele verschiedene Varianten, die sich jeweils alle in einer kleinen Funktion voneinander unterscheiden. Was die eigene Karte kann oder eben nicht kann, merken die Besitzer oft erst, wenn sie im Kiosk oder im Onlineshop bezahlen wollen.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Den Überblick zu behalten ist wahrlich nicht einfach. Doch mit ein bisschen Hilfestellung klappt es. So kompliziert, wie es auf den ersten Blick scheint, ist es nämlich gar nicht.