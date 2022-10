Frankfurter Finanzjournalismus : Zeitungen im Gründungsfieber

Die Alte Börse am Paulsplatz in Frankfurt am Main. Stahlstich von Lang und Dielmann aus den 1840er-Jahren. Bild: Historisches Museum Frankfurt

Die Revolution von 1848 und Spekulationswellen an der Börse stehen am Beginn der Geschichte des Finanzjournalismus in Frankfurt. Wenig regulierte Finanzmärkte und ein im Entstehen befindlicher Journalismus muteten an wie der Wilde Westen.