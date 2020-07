Gerresheimer-Aktie im Hoch : 400 Prozent Rendite? „Da geht noch mehr!“

Herr Siemssen, in der schwersten Krise seit dem Krieg klettert die Gerresheimer-Aktie auf ein Rekordhoch: Wie passt das zusammen?

Georg Meck Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Zwei Dinge spielen dafür eine Rolle: Wir sind hier vor einem Jahr mit einem neuen Vorstandsteam gestartet, das die Gerresheimer neu ausrichtet und auf einen profitablen Wachstumskurs bringt. Davon ernten wir jetzt die ersten Früchte, der Markt erkennt die Erfolge an. Dazu kommt: Wir bewegen uns mit unseren Medikamentenverpackungen aus Glas und Kunststoff in einem sehr krisenfesten Segment. Andere Industrien leiden unter der Pandemie, wir nicht: Bei uns überwiegen die Chancen, und unser Geschäft wächst.

Sie profitieren von der Pandemie?

Wir sind krisenfest. Unsere Produkte, Spritzen, Insulin-Pens, Glasfläschchen und andere Verpackungen für Medikamente sind gefragt wie nie. Millionen Menschen in aller Welt sind darauf angewiesen, dass sie ihre Medikamente unversehrt geliefert bekommen.

Trotzdem ist der Aktienkurs zu Beginn der Corona-Krise erst mal abgestürzt.

Richtig, in der ersten Reaktion an der Börse im März ist unser Aktienkurs synchron mit Dax und M-Dax runtergegangen. Mit dem Unterschied, dass es mit dem Kurs jetzt beschleunigt wieder hochgeht. Der Markt teilt offenbar die Zuversicht, dass wir robust durch die Krise kommen.

Ein Teil der Kursphantasie beruht auf der Hoffnung auf einen Impfstoff. Wie beeinflusst diese Aussicht Ihr Geschäft?

Das ist mehr als eine Hoffnung. Wir sind in sehr konkreten Gesprächen mit vielen Pharmakonzernen, die an einem Impfstoff arbeiten. Sobald der erste Hersteller damit auf den Markt kommt, braucht er die entsprechenden Glasfläschchen. Und damit sind wir im Spiel. Wir können alle Hersteller bedienen, das sind alles unsere Kunden. Da geht es um große Volumina und gleichzeitig eine große Verantwortung für uns.

Von welchen Zahlen reden wir?

Wenn es mit dem Impfstoff klappt, werden mehrere Milliarden Impfstoffeinheiten benötigt werden, die in Injektionsfläschchen abgefüllt werden müssen. Etwa ein Drittel dieses Marktes entfällt auf uns.

Sind Sie dafür gerüstet?

Ja, wir haben in Glasformmaschinen investiert, haben unsere Kapazitäten aufgebaut. Die Produktion läuft jetzt schon auf vollen Touren.

Fallen dafür die Sommerferien aus?

Betriebsferien gibt es bei uns nicht. Die meisten unserer Werke produzieren rund um die Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen.

Hatten Sie keine Kurzarbeit?

Nein, praktisch nicht. Ein kleines Werk in Brasilien hatte fünf Tage geschlossen, ansonsten lief die Produktion vollständig durch. Da wir fünf Fabriken in China haben, waren wir früher als andere mit der Pandemie konfrontiert, deswegen haben wir frühzeitig in allen unseren Werken weltweit umfassende Maßnahmen getroffen, weit über das Übliche hinaus. So haben wir die Mitarbeiter in kleine isolierte Teams aufgeteilt. Damit war sichergestellt: Egal, was passiert, die Mitarbeiter sind besser geschützt, und es müssen viel weniger Leute in Quarantäne.

Gerresheimer ist einer dieser heimlichen deutschen Weltmarktführer. Wie stark trifft es Sie, wenn infolge des Virus die Globalisierung zurückgedreht wird?