Scherbaums Börse : General Electric schüttelt ein Jahrhundert Staub ab

Die Jüngeren werden sich gar nicht mehr erinnern, aber General Electric (GE) war zeitweise das wertvollste Unternehmen der Welt. Inzwischen hat GE bei der Börsenkapitalisierung gegen die neuen Tech-Börsenlieblinge wie Apple, Microsoft und Co kaum etwas entgegenzusetzen. Wie sehr das traditionsreiche Unternehmen an der Börse Federn gelassen hat, zeigte sich im Sommer 2018. Damals schied der Mischkonzern nach 111 Jahren Zugehörigkeit aus dem Dow Jones-Index aus, in dem GE damals eines von zwölf Unternehmen war, das in dem 1896 neu eingeführten Index gelistet war. Aber der Ruhm vergangener Zeiten ist an der Börse bekanntlich nicht allzu viel wert.

GE unterliegt seit Jahren einem schmerzhaften Sanierungsprozess. Die Finanzkrise von 2008 hatte viele Schwierigkeiten des Konzerns, dessen Anfänge bis zu Thomas Edison und der ersten Glühbirne zurückreichen, verstärkt. Ein Grund dafür war die in der Finanzkrise sehr starke Finanzsparte. Im Jahr 2014 lagen die konzernweiten Umsatzerlöse noch bei knapp 150 Milliarden Dollar und der Konzern war weltweit mit mehr als 300.000 Mitarbeiter aktiv.

GE will Siemens nacheifern

In jüngerer Vergangenheit kamen nun Belastungsfaktoren wie die Corona-Pandemie und ein schwieriger heimischer Markt im Sektor Onshore-Windenergie hinzu. Anteilsverkäufe sowie harte Einsparungen sorgten dafür, dass vergangenes Jahr nur noch knapp 80 Milliarden Dollar erlöst wurden, während die Mitarbeiterzahl zuletzt bei knapp 175.000 lag.

Nun wagt das Management den großen Befreiungsschlag und versucht dabei ein wenig dem deutschen Konkurrenten Siemens nachzueifern. Dieser hatte GE zuletzt nicht nur bei der Marktkapitalisierung abgehängt. Deutschlands größter Technologiekonzern hatte zuletzt nicht nur mehrmals die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2020/21 (zum 30. September) angehoben, sondern bei der jüngsten Bilanzveröffentlichung die Erwartungen noch einmal übertroffen. Siemens konnte Umsatz und Gewinn prozentual zweistellig steigern.

GE wiederum möchte ebenfalls wieder auf die Erfolgsspur kommen und drei neue börsennotierte Konzerne schaffen. GE Healthcare soll sich auf das Thema Präzisionsgesundheit konzentrieren. Anfang 2023 soll die Abspaltung erfolgen, während GE selbst rund 19,9 Prozent der Anteile behalten möchte. Für Anfang 2024 ist wiederum die Zusammenführung von GE Renewable Energy, GE Power und GE Digital zu einem Unternehmen, das die Energiewende anführt, angedacht. Der verbleibende Teil konzentriert sich in Zukunft auf die Luftfahrt.

Börse nimmt Pläne gut auf

An der Börse wurden die Pläne der Amerikaner für gut befunden. Nicht nur, weil viele Anleger seit Jahren mit Schmerzen den Absturz des einstmals so stolzen Traditionsunternehmens aus den Vereinigten Staaten mitverfolgen und sich nun eine Erholung wünschen dürften.

Den Höhepunkt stellte der besagte Abstieg aus dem Dow Jones-Index dar. Der Aktienkurs von GE verzeichnete in den vergangenen Jahren eine steile Talfahrt. Zwischen Anfang 2017 und Anfang 2020 brach der Kurs in der Spitze um über 80 Prozent ein, wobei im Mai vergangenen Jahres ein Mehrjahrestief bei 44 Dollar markiert wurde, das Rekordhoch liegt bei 450 Dollar, das Anfang dieses Jahrtausends markiert wurde.

Von dem Mehrjahrestief startete eine kräftige Kurs-Rallye. Dabei ging es für die Notierungen bis zum März 2021 auf 115 US-Dollar nach oben, woraufhin ein Seitwärtslauf folgte, der bis heute anhält. Immerhin: Wer vor gut einem Jahr GE das Vertrauen schenkte, konnte mehr als 30 Prozent an Kursgewinnen bisher verbuchen. Es könnte damit durchaus weitergehen. Die Konsolidierung könnte charttechnisch beendet werden, wenn der Ausbruch über das März-Top bei 115 Dollar gelingt. Gut möglich wäre dann der Start einer neuen Kurs-Rallye, wobei sich mittelfristig das nächste große Kursziel auf die 200-Dollar-Marke stellen würde.

Auf der anderen Seite kämpfen Mischkonzerne an der Börse stets mit dem Malus des sogenannten Konglomeratsabschlags. In vielen Fällen wird angenommen, dass die Einzelteile für sich in Summe mehr wert sind, als wenn sie in einem großen Unternehmen zusammengefasst werden.

Eine Turnaround-Wette

Genau hier könnte es bei GE mit der nun verkündeten Aufspaltung spannend werden. Das heißt zwar nicht, dass von heute auf morgen alles besser wird, aber eine gewisse Kursfantasie dürfte die Konzernaufspaltung mit sich bringen; wohl wissend, dass solche Pläne schmerzhafte Einschnitte mit sich bringen, der Umbau viel Geld kosten dürfte, während die weiterhin hohe Verschuldung nach unten gefahren werden muss. Außerdem werden die neuen Geschäftsbereiche zwar schlanker und flexibler, müssen sich jedoch auch erst einmal auf eigene Faust im Wettbewerb behaupten.

Die GE-Aktie dürfte zum heutigen Zeitpunkt wohl eher in die Kategorie „spannende Turnaround-Wette“ einzuordnen sein. Die Analysten von Deutsche Bank Securities erhöhten jüngst das Ranking von Neutral auf Kaufen und erhöhten das Kursziel auf 131 Dollar. Langfristig orientierte Dividenden-Fans werden dennoch das traditionsreiche amerikanische Wertpapier mit einer aktuellen 2022er-Dividendenrendite von weniger als 0,5 Prozent kaum im Auge haben, zumal es in der Vergangenheit immer wieder zu Kürzungen der Ausschüttungen gekommen war. Da kann der deutsche Konkurrent aus dem Dax mehr bieten. Aktuell liegt die 2022er-Dividendenrendite von Siemens bei mehr als 2,6 Prozent und wer als Anleger vor zehn Jahren bei Siemens eingestiegen ist, hat seine Geldanlage bis heute verdoppeln können.