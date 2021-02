Geldwäschegesetz : Kriminelle Clans sollen ihren Profit herausrücken

Aktualisiert am

Die Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche sind in Deutschland zu lasch, deshalb werden sie jetzt geändert. Künftig reicht jede Straftat für die Verfolgung.

Polizisten in einem Eiscafé in Duisburg während eines Einsatzes gegen eine Mafia-Organisation im Dezember 2018 Bild: dpa

Die Organisierte Kriminalität soll es in Deutschland künftig schwerer haben, ihre Profite aus Drogen- und Menschenhandel oder anderen schweren Straftaten zu investieren und für weitere kriminelle Geschäfte zu nutzen. Dazu hat der Bundestag am Donnerstagabend eine umfassende Reform des Geldwäschegesetzes verabschiedet, das Behörden sowohl die Strafverfolgung als auch das Abschöpfen des kriminellen Vermögens erleichtern soll. Mit der Reform wird das Verschleiern von solchen Profiten grundsätzlich strafbar, und zwar unabhängig davon, durch welche Straftat sie erlangt wurden.

Bisher konnte Geldwäsche nur dann verfolgt werden, wenn das fragliche Vermögen aus ganz bestimmten schweren Straftaten stammt, künftig wird jede Straftat ausreichen, selbst wenn sie verjährt ist. Gleichzeitig macht sich weiterhin auch derjenige strafbar, der nur leichtfertig hilft, Vermögen zu verschleiern und zu waschen. Strafverfolger hatten im Gesetzgebungsprozess darauf gepocht, dass ihnen auch künftig erspart werden soll, einen entsprechenden Vorsatz zu beweisen.

„Alle Vorschläge des Justizministeriums, hier die Strafverfolgung zu erschweren, haben wir im parlamentarischen Verfahren verhindert“, betonte der rechtspolitische Sprecher der Union, Jan-Marco Luczak. „Das war gut und notwendig, jetzt haben wir ein wirklich scharfes Schwert im Kampf gegen Clan-Kriminalität und Terrorismus in der Hand.“

Gerangel zwischen Union und SPD

Das koalitionsinterne Gerangel zwischen dem SPD-geführten Justizministerium und der Unions-Fraktion offenbart ein tiefgreifendes Problem beim gemeinsamen Ziel der Geldwäschebekämpfung: Wenn die Arbeit der Strafverfolger erheblich erleichtert wird, bedeutet dies umgekehrt jedoch auch, dass womöglich Menschen kriminalisiert werden, die gerade nicht dem üblichen Milieu der Organisierten Kriminalität angehören.

Dass sich jedoch ganz grundsätzlich etwas tun muss, darüber besteht seit langem Einigkeit: Deutschland gilt als eine wahre Oase für Clans und andere kriminelle Strukturen, weil sich hierzulande besonders einfach Geld auch in horrenden Summen investieren lässt. Das liegt einerseits an der hohen Akzeptanz des Bargeldes – noch immer ist es problemlos möglich – selbst teure Neuwagen bar zu bezahlen. Andererseits an der mangelhaften Meldung von Verdachtsfällen.

Inzwischen sind etliche Berufsgruppen verpflichtet, Verdachtsfälle zu melden, insbesondere Immobilienmakler, Notare oder Juweliere. Allerdings sind es bisher einzig die Banken, die den Großteil der Hinweise stemmen. Dass diesen allerdings nur selten nachgegangen wird, ist ein weiterer Grund für die paradiesischen Zustände, die die Organisierte Kriminalität in Deutschland vorfindet.

FDP fürchtet verfassungsrechtliche Probleme

Ob sich dies mit den neuen Regeln ändert, daran gibt es erhebliche Zweifel. Die Opposition kritisierte das Gesetz über alle Parteigrenzen hinweg wahlweise als zu weitgehend oder als weitgehend wirkungslos. Mit Hinweis auf ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages erklärte der rechtspolitische Sprecher der FDP, Jürgen Martens: „Dieses Gesetz ist verfassungsrechtlich problematisch, europarechtlich nicht geboten und wird die jetzt schon überlasteten Ermittlungsbehörden endgültig stilllegen.“ Auch die Deutsche Kreditwirtschaft warnt vor einer „unverhältnismäßig ansteigenden Verdachtsmeldeflut“.

Unterdessen ist schon die nächste Änderung in Arbeit: Das Kabinett beschloss am Mittwoch, das Transparenzregister auszuweiten, mit dem Hintermänner verschachtelter Unternehmenskonstruktionen aufgedeckt werden sollen. „Damit soll es leichter fallen, die oft absichtlich komplexen Firmenkonstrukte zu durchschauen, Strohmänner zu erkennen und Briefkastenfirmen aufzuspüren“, begründete Finanzminister Olaf Scholz (SPD) diesen Schritt.