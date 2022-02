Euro-Geldpolitik : Wenn die EZB Schulden erlässt

Aktualisiert am

In der EZB wird um den künftigen Kurs gerungen. Bild: Imago

Die Pandemie hat besonders die mediterranen Krisenstaaten wirtschaftlich schwer getroffen. Von der EU werden für Ende 2023 Schuldenstandsquoten für Italien von 151 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, für Griechenland von 192, Portugal 123, Spanien 117 und Frankreich 113 Prozent vorhergesagt. Vor Einführung des Euro 1999 hätte sich etwa Italien die fehlenden Lira selbst drucken können – was in der Vergangenheit auch geschah. Heutzutage aber verbietet die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank (EZB) jeglichen Regierungseinfluss, außerdem ist die Gemeinschaftswährung Euro für jeden Mitgliedstaat eine Fremdwährung ohne direkte Zugriffsmöglichkeit.

Gemessen an den Risikoaufschlägen erscheint die Lage derzeit stabil. Bedingt durch die bisherige Praxis schließen die Märkte eine andauernde Zahlungsunfähigkeit eines Eurostaates aus. Der permanente Rettungsschirm ESM vergibt an Auflagen gebundene Rettungshilfen, „um die Stabilität des Euro-Währungsgebiets insgesamt zu wahren“. Aktuell wurden unkonditionierte Krisenprogramme (etwa Kurzarbeiterhilfe „Sure“ 100 Milliarden Euro; EU-Corona-Wiederaufbaufonds rund 820 Milliarden Euro) als Gemeinschaftschulden mit Kollektivhaftung (quasi Eurobonds) aktiviert, die den Einstieg in umverteilende Dauerkreditmöglichkeiten bieten könnten.