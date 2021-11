Börsenwoche : Die Welt vor der Zinswende

Es kam nicht völlig unerwartet, aber die Folgen sind weitreichend. Die Entscheidung der amerikanischen Notenbank Federal Reserve (Fed) vom Mittwochabend, schrittweise aus ihren Anleihekäufen auszusteigen, könnte eine Zäsur für die globalen Finanzmärkten bedeuten. „Allen ist klar, dass die Fed ihren Leitzins einige Monate nach dem absehbaren Ende der Anleihekäufe anheben wird“, sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Einem Zinserhöhungszyklus in den Vereinigten Staaten dürften sich die meisten Zentralbanken nicht entziehen können, auch wenn Europas Notenbank sich dem im nächsten Jahr noch nicht anschließen werde: „Insofern zeichnet sich eine globale Zinswende ab“, sagt Krämer.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Globale Zinswende – was heißt das für Anleger? Müssen sie wegen der Fed jetzt hektisch ihr Depot umschichten? Carolin Schulze Palstring vom Bankhaus Metzler winkt ab. „Nein, es gibt derzeit keinen Anlass zur Panik.“ Die geldpolitische Wende habe sich schon seit längerem abgezeichnet. Die wenigsten Marktteilnehmer seien auf dem falschen Fuß erwischt worden.

Obwohl nun das Tempo der Neukäufe von Anleihen sukzessive reduziert werden solle, bleibe die Geldpolitik der Fed zunächst weiter expansiv. „Bis sich die Finanzierungsbedingungen so stark verschärfen, dass sie zur Belastung für die Konjunktur werden, kann es noch einige Zeit dauern - wir rechnen damit, dass die Notenbanken bei der Normalisierung der Geldpolitik sehr behutsam vorgehen werden“, sagt Schulze Palstring.

Vorsicht bei margenschwachen Unternehmen

„Wenn die Notenbanken dann ihre Leitzinsen erhöhen, dürften die Renditen am Anleihemarkt steigen“, sagt Schulze Palstring. Steigende Renditen führten in der Regel zu Kursverlusten bei Schuldtiteln – insbesondere bei langen Laufzeiten. Die Restlaufzeit bei Anleiheinvestments sollte daher kurz gehalten werden. „Da die Realzinsen, also die nominale Verzinsung abzüglich der Inflation, aber unseres Erachtens noch eine Weile negativ bleiben werden, favorisieren wir weiterhin eine Anlage in Substanzvermögen, vorzugsweise in Aktien.“

Der Aktienmarkt könne steigende Leitzinsen gut verkraften, wenn sie mit einem Konjunkturaufschwung einhergingen und der Anstieg graduell erfolge, sagt Schulze Palstring. Vorsicht sei aber dennoch geboten: Im Umfeld langsam steigender Finanzierungskosten könnten es margenschwache, hochverschuldete Unternehmen schwerer haben als Firmen mit solider Finanzierungsstruktur und Preissetzungsmacht. Auch hoch bewertete, spekulative Wachstumstitel, deren Gewinne weit in der Zukunft liegen, könnten bei steigenden Zinsen unter Druck geraten.

Auch Reinhard Pfingsten, Chefanlagestratege der Bethmann Bank, rät: „Weiter in Aktien investiert bleiben, und weiter vor allem zyklische Bereiche wie Grundstoffe, Finanz- oder Industriewerte in der Portfoliostruktur in den Fokus nehmen.“ Zudem werde Europa wieder etwas attraktiver im Vergleich zu Amerika, da hierzulande ein Zinsschritt noch nicht in 2022 zu erwarten sei.

Ulrich Stephan, der Chefanlagestratege der Deutschen Bank für Privat- und Firmenkunden, sieht gleichfalls für Anleger keine Notwendigkeit, ihr Portfolio jetzt komplett umzustellen: „Die Entscheidung der Fed, die Volumen ihrer Ankaufprogramme zu reduzieren, kam für mich wenig überraschend“, sagt er. Die amerikanischen Notenbanker hätten ihre Geldpolitik zuletzt sehr klar kommuniziert und gingen umsichtig vor.

Auf Technologieaktien und zyklische Sektoren setzen

„Nach vorne blickend sollten die US-Aktienmärkte dennoch etwas besser unterstützt sein, da das Restrisiko einer vorgezogenen geldpolitischen Straffung zunächst vertagt wurde“, sagt Stephan. Entsprechend sehe er für Anleger keine Notwendigkeit, ihr Portfolio nun umzustellen.

„Seit geraumer Zeit empfehlen wir, Aktien gegenüber Anleihen überzugewichten und auf Technologieaktien und zyklischere Sektoren zu setzten“, sagt der Anlagefachmann der Deutschen Bank. Dazu zählten beispielsweise Automobile und Grundstoffe. Zudem auch Industrietitel, die allerdings vielfach bereits gut gelaufen und nicht mehr günstig bewertet seien.

„Vom erwarteten Anstieg der Anleiherenditen sollten insbesondere Aktien von Finanzinstituten profitieren“, meint Stephan. Banken, Versicherer und Finanzdienstleister seien zudem attraktiv bewertet.