Geldpolitik der EZB : Zinsen sind nicht alles

Die Europäische Zentralbank hat wie erwartet den Leitzins zum neunten Mal in Folge erhöht. Im Herbst sollte sie die Reduzierung der Bilanz vorantreiben.

EZB in Frankfurt Bild: dpa

Vor den Sommerferien hat die Europäische Zentralbank wie erwartet ihre Leitzinsen ein neuntes Mal in Folge erhöht und offengelassen, ob sie in der Septembersitzung des Zentralbankrats eine zehnte Zinserhöhung folgen lassen wird. In ihrer Pressekonferenz hat Präsidentin Christine Lagarde für den September eine Erhöhung ebenso für möglich erklärt wie eine Pause. Sie machte jedoch klar, dass ein Verzicht auf eine weitere Zinserhöhung im September nicht gleichbedeutend wäre mit einem definitiven Ende des laufenden Zinserhöhungszyklus.

Auf dem EZB-Forum in Sintra warf der Ökonom Daniel Gros eine für die Beurteilung der Geldpolitik wichtige Frage auf: Warum fällt die Inflationsrate trotz zahlreicher Leitzinserhöhungen nicht so schnell, wie sie im vergangenen Jahr gestiegen war? Die Antwort kann nur lauten: Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage bleibt auch in einer Zeit einer flauen Konjunktur ausreichend robust, um einen schnellen Fall der Kernrate (das ist die um die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel bereinigte Inflationsrate) auf die Zielmarke von zwei Prozent zu verhindern.

Kritiker, die der Geldpolitik vorwerfen, sie stürze die Wirtschaft in die Rezession, mögen einen Blick in die Vereinigten Staaten werfen. Dort hat die Federal Reserve ihren Leitzins noch stärker erhöht als die EZB, doch gleichwohl zeigt sich die amerikanische Konjunktur ausweislich am Donnerstagnachmittag veröffentlichter Daten weitaus kräftiger als befürchtet.

Die Spekulationen über die weitere Zinspolitik sollten nicht den Blick auf die in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsene Bilanz der Zentralbank vergessen lassen. Die Bilanzsumme ist in den vergangenen Monaten zwar kräftiger geschrumpft als von vielen Beobachtern erwartet, aber sie bleibt immer noch zu hoch. Der Zentralbankrat hat nach den Worten Lagardes in dieser Woche nicht über die Bilanz gesprochen.

Aber im Herbst sollte eine beschleunigte Rückführung der sehr hohen Anleihebestände auf die Agenda aufgenommen werden. Die EZB ist ein gutes Stück vorangekommen, aber der Weg zur Normalisierung der Geldpolitik bleibt noch weit.