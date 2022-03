Geldpolitik : Der neue Bundesbankpräsident legt los

Im Streit um die Neuausrichtung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich jetzt auch der neue Bundesbankpräsident Joachim Nagel zu Wort gemeldet. Es geht darum, ob die Notenbank angesichts rekordhoher Inflationsraten von ihrer ultralockeren Geldpolitik abrückt – oder aber angesichts der enormen Unsicherheit durch den Ukraine-Krieg lieber doch noch ein bisschen damit weitermacht.

„Wir müssen die Normalisierung unserer Geldpolitik im Blick behalten“, forderte Nagel nachdrücklich am Mittwoch anlässlich der Bilanzvorlage der Bundesbank. Er schlug damit gänzlich andere Töne an als zuvor beispielsweise der griechische Notenbankchef Yannis Stournaras: Der hatte die Ansicht vertreten, die EZB solle angesichts des Krieges mindestens bis zum Jahresende weiter Anleihen kaufen – und Zinssenkungen formell vom Tisch nehmen.

Der 55 Jahre alte Nagel, ein gebürtiger Karlsruher, hatte schon in seiner Antrittsrede im Januar angekündigt, das Amt im Geiste seines Vorgängers Jens Weidmann weiterführen zu wollen. Letzterer hatte immer wieder darauf hingewiesen, dass die EZB irgendwann den Krisenmodus auch mal wieder verlassen und ihre Geldpolitik normalisieren müsse. Vor drei Wochen hatte Nagel dann der Wochenzeitung „Die Zeit“ gesagt, die EZB müsse schnell auf die hohe Inflation reagieren: Die Leitzinsen könnten noch in diesem Jahr steigen. Doch dann kam der Angriff Russlands auf die Ukraine – und bei der EZB wurde alles noch mal wieder ganz neu diskutiert.

Jetzt hebt der Bundesbankpräsident hervor, sein Haus rechne wegen des Ukraine-Krise mit einem weiteren Energiepreisschub. Nagel korrigierten die Inflationsprognose der Bundesbank für den Durchschnitt des laufenden Jahres noch einmal nach oben, und zwar um einen halben Prozentpunkt auf 5 Prozent nach der europäischen Berechnungsweise des Harmonisierten Verbraucherpreis-Index HVPI. „Für den Euroraum ist ebenfalls eine hohe Inflationsrate zu erwarten“, sagte Nagel.

Kein Geld für Berlin

Die Bilanz der Bundesbank selbst ist vor allem durch Folgen der Anleihekäufe geprägt – die Erwartung steigender Zinsen hat die Bundesbank zudem eine höhere Risikovorsorge treffen lassen. Schon zum zweiten Mal in Folge fällt damit die Überweisung aus Frankfurt an den Bundesfinanzminister aus. Wie schon 2020 so weist die Bundesbank auch für 2021 nur ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus – und führt daher keinen Gewinn an den Bundeshaushalt ab.

Schon vor knapp zwei Wochen hatte die EZB mitgeteilt, dass ihr Gewinn in diesem Jahr deutlich niedriger ausfalle und sie damit weniger an die nationalen Notenbanken ausschütten könne. Der Überschuss sank von 1,6 auf knapp 0,2 Milliarden Euro. Unter anderem war das mit Rückstellungen für Risiken aus den Anleihekäufen begründet worden.

Auch bei der Bundesbank spielen Zinsänderungsrisiken eine wichtige Rolle. Das funktioniert so: In der Notenbankbilanz finden sich auf der Aktivseite, also bei den Vermögensgegenständen, die gekauften Anleihen. Diese weisen aktuell eine niedrige und zum Teil sogar negative Verzinsung auf. Auf der Passivseite, also bei den Verbindlichkeiten, finden sich die Einlagen der Banken bei der Notenbank. Für die müssen die Banken derzeit mit gewissen Freibeträgen Negativzinsen zahlen.

Wenn jetzt die Zinsen steigen, steht die Bundesbank vor folgender Situation: Für die Einlagen der Banken bekommt sie unter Umständen keine Zinsen mehr, sondern muss womöglich wieder welche zahlen. Die niedrig bis negativ verzinsten Anleihen dagegen stehen weiter in den Büchern, womöglich für längere Zeit. Zwar muss die Notenbank keine Risikovorsorge für Kursverluste bilden, die entstehen, wenn die Zinsen steigen und die Anleihekurse fallen. Sie geht gleichsam davon aus, die Anleihen bis zur Endfälligkeit zu halten. Dann spielen zwischenzeitliche Kursschwankungen keine Rolle. Das Zinsänderungsrisiko trifft sie also auf andere Weise: Durch den „Mismatch“, das mögliche Auseinanderklaffen der künftigen Zinsertragssituation auf der Aktiv- und der Passivseite.

„Als umsichtige Notenbank müssen wir für diese Risiken Vorsorge betreiben“, sagte Nagel. Zudem ging der Nettozinsertrag, die wichtigste Position der Gewinn- und Verlustrechnung, von 2,9 Milliarden Euro auf 2,5 Milliarden Euro zurück. Die Bundesbank erhöhte die Wagnisrückstellung in Höhe des verfügbaren Jahresergebnisses um 1,3 Milliarden Euro auf 20,2 Milliarden Euro.

Goldbestände leicht gesunken

„Die Bilanzsumme hat mit gut 3 Billionen Euro den höchsten Stand seit Bestehen der Bundesbank erreicht – sie liegt um 19 Prozent über dem Rekordstand des Vorjahres von 2,5 Billionen Euro“, sagte Vorstandsmitglied Johannes Beermann. Dahinter stecken unter anderem die Anleihekäufe. Die Nettoforderungen aus dem europäischen Zahlungssystem Target 2 legten derweil um 124 Milliarden auf 1,2 Billionen Euro zu.

Die Goldbestände der Bundesbank sind auf Jahressicht um rund drei Tonnen auf 3359 Tonnen zurückgegangen. Sie verteilen sich auf drei Lagerstätten: 1710 Tonnen liegen in Frankfurt, 1236 in New York und 413 in London; am britischen Lagerort war der Rückgang zu verzeichnen. Insgesamt soll das Gold derzeit etwa 173,8 Milliarden Euro wert sein.