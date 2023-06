In der Theorie ist die Sache einfach: Niemand kann auf Dauer den Markt schlagen. Das ist spätestens seit den Forschungen des Ökonomie-Nobelpreisträgers Eugene Fama hinreichend bekannt und durch zahlreiche Studien belegt. Seit sich diese Ansicht auch unter ganz normalen Anlegern immer mehr durchsetzt, haben börsengehandelte In­dexfonds, besser bekannt unter dem Kürzel „ETF“, einen Lauf.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Weltweit haben Anleger die gewaltige Summe von fast zehn Billionen Dollar in diese Fonds investiert, die in ihrer einfachsten Ausprägung einen Börsenindex wie den Dax eins zu eins abbilden. Anders als ein klassischer Fondsmanager versuchen ETFs also erst gar nicht, besser zu sein als der Aktienmarkt als ganzer. Auch in Deutschland fließt immer mehr Geld in diese Indexfonds, die sich durch niedrige Gebühren und ein eingängiges Grundkonzept auszeichnen.