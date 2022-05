Geldanlagen in Krisenzeiten : Sind ETF jetzt die richtige Wahl?

PRO

In ETF zu investieren beleidigt den menschlichen Verstand. Das zumindest war einmal die Meinung vieler Börsenprofis, als der Amerikaner John Bogle in den 1970er-Jahren der Welt einen der ersten Indexfonds präsentierte. Solche Fonds, heute besser bekannt unter dem Kürzel ETF (Exchange-Traded Funds, zu Deutsch: börsengehandelte Indexfonds) bilden schlicht die Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Börsenindex ab. Steigt also beispielsweise der amerikanische Börsenindex S&P 500 um zwei Prozent, gewinnt auch ein S&P-500-ETF zwei Prozent hinzu. Dieses eingängige Prinzip rief damals großen Widerspruch hervor. Es sei unamerikanisch, nur den Durchschnitt anzustreben, lautete eine Kritik. Das Ziel jedes Anlegers müsse es doch sein, die Aktien zu finden, deren Kurse sich am besten entwickeln. Einfach nur passiv in einen Index zu investieren und dann den Dingen ihren Lauf zu lassen sei eher etwas für schlichtere Gemüter, befand man.

Heute, mehr als 40 Jahre später, sieht die Welt anders aus. ETF konnten einen beispiellosen Siegeszug erleben: Anleger haben rund zehn Billionen Dollar in Indexfonds investiert, besonders junge Leute haben ETF für sich entdeckt. Doch in diesem Jahr, in dem die Börsenkurse erstmals seit Langem wieder empfindlich fallen, wird plötzlich eine Kritik laut, die dem Einwand aus den Siebzigerjahren ziemlich ähnlich ist. Das Argument lautet: In unruhigen Börsenphasen wie derzeit zeige sich eben, dass ETF nichts taugten. Machen sie doch jede Kursbewegung nach unten ungebremst mit. Ein fähiger Fondsmanager, so geht das Argument weiter, sei dagegen in der Lage, in schwierigen Zeiten zwischen guten und schlechten Aktien zu unterscheiden.