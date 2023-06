Erfolgsgeschichte an der Börse und in der Wirtschaft: Oliver Blume bringt Porsche in Frankfurt an die Börse Bild: dpa

Früher war nicht alles besser, aber es gab zumindest ein höheres Wirtschaftswachstum. Von niedrigerem Niveau aus zwar, aber in Deutschland, Eu­ropa und den USA mit einer deutlich höheren Dynamik als in den vergangenen und wohl auch in den kommenden Jahren. Was macht das mit Aktienmärkten, wenn der wichtigste Treiber, Umsatz und Gewinn der Unternehmen, in einem widri­geren Umfeld erwirtschaftet werden muss? Rekordstände, ist die aktuelle Antwort im Dax. Auch amerikanische Indizes und der MSCI World sind nicht weit von ihren Höchstniveaus entfernt.

Wie passt das mit der Rezession in Deutschland und den USA zusammen? Zum einen sind Aktienkurse Nominalwerte. Sie werden nicht um die Inflation bereinigt. Und nominal sieht das Wachstum schon viel besser aus. Die Deka hat es in ihrem Kapitalmarktausblick für dieses Jahr gerade auf 8,9 Prozent geschätzt. Real sind es nur 2,7 Prozent für die Welt, 0,6 Prozent für Europa und minus 0,6 Prozent für Deutschland.