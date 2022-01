Geldanlage in Aktien : Darum ist der Dax fast immer eine gute Idee

Auf lange Sicht fast immer im Plus: Die Anzeigetafel an der Frankfurter Börse zeigt den Dax, als er im August 2021 erstmals die 16.000 Punkte knackt. Bild: dpa

Wer Zweifel an der Geldanlage in Aktien hat, muss nur einen einzigen Blick auf das Renditedreieck des Deutschen Aktieninstituts (DAI) werfen. Der reicht völlig. Blau steht für steigende Kurse und blau überwiegt. Wem das an Information reicht, um überzeugt zu sein, der kann einen beliebigen Dax-ETF kaufen und wird nicht unzufrieden sein, wenn er sich in zehn, zwanzig oder dreißig Jahren das Ergebnis anschaut. Ähnlich wird es demjenigen ergehen, der lieber die Arbeitsplätze von Fondsmanagern und Analysten finanziert. Der kauft sich einen aktiv gemanagten Aktienfonds. Der ist zwar teurer, aber manchmal sogar besser als der ETF. Manchmal aber eben auch schlechter, das weiß man vorher nicht. Unterm Strich hat sich diese Form der Geldanlage in den vergangenen Jahrzehnten aber auch gelohnt.

Wer Details wissen will, der kann sich das Renditedreieck genauer anschauen. Ganz oben rechts in der Ecke steht eine 16. Um diesen Prozentwert ist der Dax im Jahr 2021 gestiegen. Wer die lange Treppe an der oberen Kante des Dreiecks hinabsteigt, kann die Dax-Entwicklung der jeweiligen Jahre ablesen. Vier Prozent trotz Corona-Schock im Jahr 2020, 25 Prozent 2019, minus 18 Prozent für 2018. Solche Minus-Jahre kommen vor, sie sind aber nicht die Regel, sondern die Ausnahme am deutschen Aktienmarkt. Zurück gezählt bis ins Jahr 1949 kam das 21 Mal vor. Steigende Kurse indes 52 Mal. Und diese Verluste waren nie von langer Dauer.

Infografik Renditedreieck Vergrößern

Meist hat es nur ein bis zwei Jahre gedauert, bis sie ausgeglichen waren. Dazu muss der Blick von der oberen Treppenkante ins Dreieck hineinwandern, früher oder später wird es immer blau. Will heißen: je länger der Anlagezeitraum, desto höher die Wahrscheinlichkeit, mit dem Aktienengagement einen Gewinn erzielt zu haben. Die schwarze Treppe im Dreieck beim Anlagezeitraum von 25 Jahren zeigt zum Beispiel durchschnittliche jährliche Renditen von 5 bis 15 Prozent. Bei 20 Jahren sind es 1 bis 21 Prozent, bei 15 Jahren 1 bis 27 Prozent, bei zehn Jahren minus 2 bis plus 33 Prozent. Wer indes 30 Jahre Geduld hat und damit eine übliche empfohlene Spardauer für die Altersvorsorge, kam auf durchschnittliche jährliche Werte von 7 bis 14 Prozent – vor Steuern. Eine klare Erkenntnis ist also, dass sich mit längerem Anlagehorizont die Aktienrenditen verstetigen und letztlich um ihr langjährig zu erwartendes Mittel von etwa gut 8 Prozent einpendeln.

Bei Einzelaktien kann einiges schiefgehen

Das gilt aber nur für den Dax insgesamt, eine Gruppe von meist 30, zuletzt 40 Aktien. Das Bild von Aktien in der Öffentlichkeit wird aber von spektakulären Abstürzen einzelner Titel wie der Telekom-Aktie in den Jahren 2000 bis 2003 oder der Wirecard-Aktie 2020 geprägt. Sie zeigen, dass Aktien eine unternehmerische Beteiligung sind und eine solche Beteiligung kann schiefgehen. Der Blick auf einen Index belegt indes, dass unternehmerisches Handeln unterm Strich erfolgreich ist und die Risikokapitalgeber, die Aktionäre nun einmal sind, für ihre Risikobereitschaft entsprechend belohnt werden.

Die zweite klare Erkenntnis des Dreiecks ist daher: in viele Aktien gleichzeitig zu investieren, verringert das Risiko des Kapitalgebers drastisch. Wer eben 30 oder 40 Unternehmen sein Geld anvertraut, geht ein viel geringeres Risiko ein, als wenn er alles auf eine Karte setzt. Das Deutsche Aktieninstitut ermöglicht auch den Blick auf die Renditedreiecke einzelner Unternehmen. Da sind die roten Einschläge mitunter viel größer als beim Dax insgesamt.

Den falschen Zeitpunkt gibt es nicht

Wer also zwei Dinge beherzigt – breite Streuung der Geldanlage und Geduld – der bekommt für den Dax im Ergebnis die Rendite des abgebildeten Dreiecks. Nicht garantiert, das sind alles Werte aus der Vergangenheit. Aber warum sollte die Zukunft plötzlich ganz anders aussehen, warum sollte sich der Drang nach Innovation und unternehmerischer Optimierung nicht mehr auszahlen?

Den Vorteil der Geldanlage in Aktien erkennen immer mehr Menschen. Bis Ende September meldet der deutsche Fondsverband BVI 43 Milliarden Euro Nettomittelzuflüsse in Aktienfonds und damit mehr als in alle anderen Kategorien – 25 Milliarden Euro flossen in aktiv gemanagte Fonds, 18 Milliarden Euro in ETFs. Immer häufiger werden Sparpläne abgeschlossen. Das reduziert das Risiko eines ungünstigen Einstiegspunktes. Falsch gibt es hier übrigens derzeit nicht.

Der Dax steht mit gut 16.000 Punkten nahe seines Rekordhochs. Fast jeder Dax-Einstiegszeitpunkt hat sich bisher also gelohnt. 2021 gab es gleichwohl bessere Aktienindizes als den Dax. Der globale Industrieländerindex MSCI World brachte 30 Prozent Plus. Auch der amerikanische Nasdaq oder italienische und französische Aktien haben sich besser entwickelt. Doch das sind Detailfragen. Auf dem Tagesgeldkonto gab es indes keine Zinsen. Immer häufiger wurden sogar Verwahrentgelte fällig. Der Blick aufs Renditedreieck könnte sich also um so mehr lohnen.