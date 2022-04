Die Vermögensfrage : Erfolgreich anlegen – auch ohne Rüstungsaktien

Russlands Angriff auf die Ukraine am 24. Februar hat die Kurse von Rüstungsunternehmen sowie die Preise vieler Rohstoffe in die Höhe schießen lassen, während europäische Aktienmärkte in der Breite nachgaben. Anleger fragen sich daher, ob nach dem Verschwinden der Friedensdividende jetzt nur noch Stahl und Kalorien Bestand an der Börse haben. Das klingt naheliegend, wäre aber ein zu enger Blick. Zwar sind die jüngsten Ausblicke von Kapitalmarktfachleuten sehr düster, doch an einigen Stellen lassen sie in ihren Pro­gnosen auch Lichtblicke durchscheinen.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Für den Standort und Aktienmarkt Deutschland ist vor allem die starke Abhängigkeit von russischem Gas gefährlich. Das trifft nicht nur Aktionäre des energiehungrigen Chemieunternehmens BASF. So warnt Andrea Greisel vom Asset Management der Fürst Fugger Privatbank: „Ein Gas-Stopp könnte zum schärfsten Konjunktureinbruch in Deutschland seit 1945 führen. Ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 10 Prozent wäre dabei nicht unrealistisch.“ Laut Greisel geht es sogar um noch mehr als Gas. Russland gehöre auch zu den international wichtigsten Exporteuren von Diesel, Nickel, Stahl, Kohle und Palladium. Doch empfiehlt die Vermögensmanagerin Anlegern jetzt nicht etwa, sich mit Rohstoffwerten oder Energiekontrakten einzudecken. Stattdessen verweist Greisel auf die positiven Gewinnaussichten amerikanischer Aktien, da die Vereinigten Staaten weit weniger unter den Folgen des Ukrainekrieges litten.