Geldanlage für Vermögende : Ran an die Superreichen

Reiche Menschen gelten als scheue Spezies. Besonders in Deutschland, wo man seinen Wohlstand in aller Regel etwas weniger zur Schau stellt. Für alle, die mit dem Geld der Reichen selbst Geld verdienen wollen, ist das ein Problem: wie bloß an diese Leute herankommen?

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Das sogenannte „Entrée“, also der erste Kontakt, erfolgt meist diskret. Offen redet in dieser verschwiegenen Welt kaum jemand darüber, aber ein Weg geht beispielsweise so: Steuerberater, die im Prinzip jeder Wohlhabende hat, geben ihren Kunden einen dezenten Hinweis, an wen diese sich mit der Anlage ihres Vermögens wenden könnten. Die Kunden kontaktieren dann meist nicht nur einen Geldverwalter, sondern lassen mehrere Spezialisten gegeneinander antreten.