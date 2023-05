Was Streuung bringt und was sie kostet

Was ist die optimale Mischung von Aktien, Anleihen und Rohstoffen im Portfolio? Historische Daten zeigen, dass es kein Patentrezept gibt – viele aber zu stark in Aktien investiert sein könnten.

Der Wunsch der meisten Anleger ist eine hohe Rendite, aber ohne Risiken. Da dies leider immer nur ein Wunsch bleiben wird, raten Fachleute in der Regel zu einer breiten Streuung der Geldanlage, um so die Risiken zu reduzieren. Wer in hundert Unternehmen investiert, kann eher verkraften, wenn drei Unternehmen insolvent werden, als derjenige, der nur in fünf Unternehmen investiert und dabei drei Pleitefirmen erwischt. Am besten wäre es natürlich gewesen, nur in das erfolgreichste Unternehmen zu investieren. Aber das kennt vorher eben niemand.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Auch nicht Klaus Naeve, der das deutsche Wealth Management der Hamburger Berenberg Bank verantwortet, also die Betreuung der vermögenden Kunden. Viele erwarten von ihm, dass er weiß, was der Dax in den nächsten Wochen so macht. Doch genau diese Frage sei nicht Gegenstand einer vernünftigen Vermögensstrategie, weil sie eben nicht beantwortet werden kann.