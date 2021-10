Geldanlage 2022 : Bleibt Gold attraktiv für Anleger?

Deutschlands Privatanleger haben in Bezug auf das Gold eine bemerkenswerte Wende hinter sich: Kauften im vergangenen Jahr viele Leute Goldbarren und Goldmünzen, weil sie sich vor der Pandemie und deren Folgen fürchteten, so begründen dieses Jahr viele ihr Gold-Engagement genau umgekehrt: Wenn die Pandemie sich als überwunden herausstellen sollte und die Wirtschaft sich erholt, so fürchten viele schon seit dem Frühjahr, dann könnte die Rückkehr der Verbraucher in Handel, Gastronomie und Verkehr die Preise steigen lassen – also die Inflation. Die jüngsten Inflationsraten zeigen, dass die Sorgen nicht unbegründet waren.

Das Goldhandelshaus Pro Aurum jedenfalls schildert, dass die Nachfrage nach Gold in seinen Filialen und übers Internet, die im vergangenen Jahr zeitweise so hoch war, dass das Unternehmen kaum mit dem Liefern nachkam und die Mengen zeitweise rationieren musste, auch in diesem Jahr sehr beachtlich geblieben sei. Für die globale Nachfrage nach Gold berichtet die Branchenorganisation World Gold Council zwar von einem Rückgang im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 7 Prozent auf 831 Tonnen. Der sei aber vor allem den Abflüssen aus Gold-ETF in den Vereinigten Staaten und Großbritannien geschuldet gewesen. Die Nachfrage nach Barren und Münzen sei weiterhin hoch, gerade aus dem immer besonders inflationssensiblen Deutschland, berichtet Council-Analystin Louise Street.