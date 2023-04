Aktualisiert am

Was tun manche Frauen, wenn sie viel Geld bekommen? Sie lassen sich scheiden. Männer nicht.

In manchen Beziehungen kracht es oft – woran liegt das? Bild: Picture-Alliance

Mit dem Geld und der Liebe ist es zwischen zwei Menschen nie sonderlich einfach. Der eine verprasst es gerne, der andere spart lieber jeden Cent. Unterschiedliche Ansichten, wie mit dem hart verdienten Geld umzugehen ist, enden oft in emotionalen Konflikten. So ist es wenig verwunderlich, dass das einer der häufigsten Gründe für Streit in Beziehungen ist.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Besonders schwierig kann es werden, wenn sich das eigene Budget ganz plötzlich ändert. Dass Verluste stärker schmerzen als Gewinne, haben Verhaltensforscher bereits vor vielen Jahren herausgefunden. Nun aber zeigt sich: Auch unerwarteter Geldsegen kann Beziehungen ziemlich durcheinanderwirbeln.