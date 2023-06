Immer mehr Deutsche sparen regelmäßig Geld in einem ETF-Sparplan. Knapp 3,8 Millionen Sparpläne zählte das Anlegerportal ExtraETF bis Ende April. Rund 30.000 Sparpläne kommen unterm Strich monatlich dazu, selbst in einem fiesen Anlagejahr wie 2022, als die Aktienkurse teilweise tief im Minus standen, wurden weiter brav monatlich im Schnitt rund 170 Euro eingezahlt.

Ein Jahr, das für viele Anleger sowohl in Aktien wie auch in Anleihen im Minus endete, brachte für Dax-Sparpläne indes ein Plus. Das ist dem speziellen Indexverlauf im Jahr geschuldet, illustriert aber auch einen großen Vorteil des sukzessiven Aktiensparens – Kurstiefs werden zum Kauf genutzt. So wurden zum Beispiel als Grundlage für das Dax-Sparplan-Renditedreieck des Deutschen Aktieninstituts Geldanlagen in einen Dax-ETF von 50 Euro jeweils zum Monatsende unterstellt. Die Einzahlungen zu Beginn des Jahres beim Dax-Stand von knapp 16.000 und 15.500 Punkten brachten noch ein Minus, weil der Index zum Jahresende bis auf 13.923 Punkte fiel. Ein Niveau allerdings, was im April schon erreicht wurde, sodass die April-Einzahlung in den Sparplan schon kein Minus mehr brachte.