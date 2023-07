Professionelle Geldanleger waren schon immer technikbegeistert. Das hat einen einfachen Grund: Wer die neueste Technik klug einsetzt, hat an der Börse einen Vorteil: Er kann im besten Fall schnellere und fundiertere Entscheidungen treffen als andere.

Darum heuerten die Finanzfirmen an der amerikanischen Wall Street schon in den 1980er-Jahren Physiker, Raketentechniker und andere Spezialisten an, die mit ihren Computern die Börsenwelt nach wiederkehrenden Mustern durchsuchten. Darum bauten viele Handelsplattformen in den 2000er- und 2010er-Jahren immer schnellere Datenautobahnen auf, um Aktien zügiger zu kaufen und zu verkaufen. Und darum ist – um in die Gegenwart zu springen – für viele Profianleger Künstliche Intelligenz (KI) längst kein Neuland mehr. Mag der Rest der Welt verblüfft mit ChatGPT, der KI aus dem Internet, herumspielen, so tüfteln Fondsgesellschaften und Vermögensverwalter längst an ausgefeilten Systemen, um mit KI Geld zu verdienen.