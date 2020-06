Steuersparmodelle : Geht der „Goldfinger“-Prozess von vorne los?

Im ersten Prozess zu den Steuertricksereien geht die Staatsanwaltschaft in die Offensive. Sie stellt die Unparteilichkeit des Vorsitzenden Richters in Frage. Hat der Antrag Erfolg, müsste der Fall neu aufgerollt werden.

Es ist die nächste Wendung im Pilotprozess um das Steuersparmodell „Goldfinger“, der seit vergangenen November vor dem Landgericht Augsburg stattfindet: Vor dem Pfingstwochenende hat die Staatsanwaltschaft Augsburg einen Befangenheitsantrag gegen Johannes Ballis, den Vorsitzenden Richter der 10. Strafkammer, gestellt. In einem Strafprozess greifen üblicherweise Strafverteidiger zu dem Mittel, wenn sich ein Richter als voreingenommen erweist und sich erkennbar schon eine Meinung über den mutmaßlichen Täter gebildet hat.

Nun sind es die Ankläger selbst, die erhebliche Zweifel an Ballis’ Unparteilichkeit haben. Dessen jüngsten Ausführungen dokumentierten „eine Festlegung bezüglich des Schuldgehaltes und zu den zu erwartenden Strafen für die Angeklagten zu einem Zeitpunkt, an dem die Beweisaufnahme bei weitem noch nicht abgeschlossen ist“, schreiben sie.

Vergangene Woche regte Ballis eine Einstellung in dem Strafprozess gegen zwei wegen Steuerhinterziehung angeklagte Münchner Rechtsanwälte an. Sie sollen das „Goldfinger“-Modell für ihre schwerreichen Mandanten aufgelegt haben, durch das dem Fiskus von 2009 bis 2016 ein dreistelliger Millionenbetrag an Steuern entgangen ist. Mit großem Aufwand hatten die Strafverfolger über Jahre gegen die Hintermänner ermittelt, am Januar 2018 kam es zu einer Großrazzia in Wohn- und Geschäftsräume, sieben Personen kamen in Untersuchungshaft. Die Kanzlei der Angeklagten, die für ihre Mittelstandsberatung und im Steuerrecht bekannt war, löste sich auf.

Zweifel nach Richteraussagen

Ursprünglich sollten sich 20 Angeklagte vor Gericht verantworten, die 10. Strafkammer trennte den Teil gegen die beiden Berater ab, wohl auch um grundlegende rechtliche Fragen zu klären. Ende Mai erklärte Ballis, er halte es für vernünftig, fair, gerecht und juristisch richtig, alle Verfahren zeitnah einzustellen. Weitere Hauptverhandlungen in dem Komplex bezeichnete er als „Ressourcenverschwendung“. Das weckte das Misstrauen der Staatsanwälte. Die Behörde rügte zudem, dass Ballis’ Einschätzungen eine Beurteilung zu Verfahrenskomplexen enthalte, die noch nicht angeklagt, zum Teil sogar noch nicht vollständig ermittelt seien. Der in Kritik geratene Richter muss sich nun äußern. Im Anschluss müssen seine beiden Beisitzer und ein weiterer Richter aus einer anderen Kammer über den Antrag entscheiden.

Davon hängt viel ab – der Prozess steht vor einer Neuauflage. Hat der Antrag Erfolg, ist Ballis nicht mehr als Vorsitzender zu halten. Die Möglichkeit eines Ergänzungsrichters, der dem gesamten Verfahren zugehört hat und aus dem Stand übernehmen könnte, scheidet aus. Auf Nachfrage teilte ein Justizsprecher mit, dass es in dem Verfahren nur Ersatz für die beiden Schöffen geben kann, nicht aber für Ballis. Ein neue Hauptverhandlung böte den Anklägern die Chance, den größeren Personenkreis zur Verantwortung zu ziehen. Eine Einstellung kann Geldauflagen für die Anwälte nach sich ziehen, aber weitere Verfahren unwahrscheinlich machen.

Beim „Goldfinger“-Modell gründeten Investoren Gesellschaften im Ausland, vor allem in Großbritannien. Diese erwarben Gold, die Kaufpreise führten zu Verlusten. Aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens mit Großbritannien lag der Steuersatz für das Gesamteinkommen bei null. Im Folgejahr verkaufte die Gesellschaft das Gold, das Finanzamt musste die Gewinne nun über den „Progressionsvorbehalt“ berücksichtigen. In einem Grundsatzurteil hatte der Bundesfinanzhof 2017 entschieden, dass der Goldhandel unter bestimmten Bedingungen vor einer Gesetzesänderung 2016 zulässig war.