Unsicherheit um Gasversorgung : So reagieren die Märkte auf die Gas-Drosselung

Die Aussicht auf verringerte Lieferungen aus Russland hat den Gaspreis am Montag in die Höhe schnellen lassen. Auch auf dem europäischen Börsenparkett versetzte die Gazprom-Ankündigung der Stimmung einen Dämpfer.

Die Ankündigung weiter sinkender Gaslieferungen aus Russland hat an den Börsen in Europa zum Wochenauftakt für Verunsicherung gesorgt. Die Erklärung von Gazprom, zur Wochenmitte den Gasfluss durch die Pipeline Nord Stream 1 auf nur noch rund 20 Prozent zu reduzieren, drückte die Kurse und ließ den Dax 0,3 Prozent schwächer mit 13.210 Punkten aus dem Handel gehen.

Auch auf dem europäischen Börsenparkett versetzte der weiter zugedrehte Gashahn der Stimmung einen Dämpfer und Kursgewinne bröckelten zeitweise ab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte jedoch kurz vor Handelsende zurück ins Plus und schloss mit einem Zuwachs von 0,21 Prozent auf 3604,16 Zähler. In Paris und London schlossen die Leitbörsen ebenfalls etwas fester. An der Wall Street stand der Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa moderat höher.

Eine deutliche Auswirkung zeigte sich am Montagabend zudem auf den Erdgas-Preis. Der als richtungweisend geltende Terminkontrakt TTF an der Energiebörse in den Niederlanden wurde mit bis zu 175 Euro je Megawattstunde gehandelt. Das ist ein Plus von 7,7 Prozent im Vergleich zu Freitag. Der Energieexperte Florian Starck vom Preisportal Check24 rechnet mit weiter steigenden Gaspreisen an den Börsen. Denn die Nachfrage nach Gas sei relativ konstant, und nun müsse für den Ausfall von russischem Gas Ersatz besorgt werden.

Wenig beeindruckt hingegen zeigten sich Anleger vom erneuten Rückgang des Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt, die sich noch stärker als zunächst erwartet eingetrübt hat. „Deutschland steht an der Schwelle zur Rezession", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis des Reports.

Mehr zum Thema 1/

„Dass es nicht noch drastischer ausfiel, ist der noch relativ guten Situation im Dienstleistungssektor zu verdanken", sagte Thomas Gitzel, Chef-Volkswirt der VP Bank. Es müsse auch wenig verwundern, dass die Firmen ihren weiteren Geschäftsverlauf deutlich skeptischer als noch im Vormonat einschätzten. „Auch wenn gegenwärtig Gas aus Russland in begrenztem Umfang fließt, hängt das Damoklesschwert 'kompletter Gasstopp' über dem Konjunkturausblick."