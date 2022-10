Unruhe an Finanzmärkten : Das Erdgas-Paradoxon

Der Gegensatz könnte größer kaum sein. Die Bürger in Deutschland überlegen, ob sie bald nach einer kalten Dusche im dunklen Bad stehen müssen. Die ersten Behörden warnen, ältere Menschen sollten das Heizen nicht aus Sparsamkeit ganz einstellen, weil das dann doch gefährlich für die Gesundheit sein könnte. Und Ehepaare streiten, ob beim Fernsehen abends die Heizung zumindest ein bisschen aufgedreht werden darf – oder ob bald „Tatort“-Gucken in Winterjacke angesagt ist. Alle zittern jedenfalls vor den hohen Gaspreisen.

Und was macht der Gaspreis? Er sinkt und sinkt und wird zeitweise sogar negativ. Am Montag erreichte der Großhandelspreis TTF für Erdgas zur Lieferung in einer Stunde zeitweise minus 15,78 Euro je Megawattstunde. Bis zum Mittwoch legte er wieder etwas zu, blieb aber niedrig. Erste Analysten lästern schon, aus dem politischen Gaspreisdeckel könnte womöglich bald ein amtlicher Mindestpreis werden.

Gut gefüllte Lager und mildes Wetter

An den Finanzmärkten verfolgt man das „Erdgas-Paradoxon“ auch mit viel Aufmerksamkeit. „Das ist eine interessante Entwicklung“, meint Cyrus de la Rubia, Rohstofffachmann der Hamburg Commercial Bank. Und die Commerzbank hat eigens einen Gaspreismonitor etabliert, mit dem sie die Entwicklung der Speicherfüllstände sowie der Im- und Exporte beobachtet und analysiert.

Die zentrale Frage: Sind die negativen Gaspreise eine Laune der Terminmärkte für Rohstoffe, so wie der Ölpreis in der Pandemie zeitweise negativ wurde, wenn der Wechsel von einem Terminkontrakt auf den nächsten anstand und an manchen Orten in Amerika die Öllagermöglichkeiten kurzfristig erschöpft waren? Oder tut sich da doch etwas in der Versorgung mit Erdgas, das den Blick auf dieses Thema für den Winter ändern sollte?

Technisch kommt es zu negativen Rohstoffpreisen, wenn Kontrakte fällig werden, aber die Lagerkapazitäten erschöpft sind, erklärt Frank Schallenberger, Analyst der Bank LBBW. Aber es geht um mehr. „Negative Gaspreise gab es nur bei ganz kurzlaufenden Geschäften, beispielsweise für die Lieferung in der jeweils nächsten Stunde“, sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Schon bei Kontrakten für eine Lieferung am Folgetag habe es zuletzt keine negativen Preise gegeben: „Aber trotzdem sind die Gaspreise über alle Kontrakte hinweg seit dem Spätsommer deutlich gefallen.“ So habe sich der Gaspreis für die Lieferung in einem Jahr verglichen mit Ende August halbiert. Auch in Amerika seien die Gaspreise auf breiter Front gefallen, sagt Krämer: „Diese Entspannung liegt an den gut gefüllten Lagern – und an dem bisher milden Wetter.“

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat natürlich kein Interesse daran, dass der niedrige Gaspreis als Signal wirkt – und Industrieunternehmen und Haushalte wieder mehr verbrauchen. Er signalisierte daher schon: keine Entwarnung. „Die gesunkenen Erdgaspreise an den Großhandelsbörsen reflektieren, dass aktuell, Stand Ende Oktober, Gas in ausreichenden Mengen verfügbar ist“, sagte auch Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur, der F.A.Z. „Das kann sich aber ändern, wenn es kälter wird und die Nachfrage steigt.“

Allerdings rechnet die Commerzbank vor: Deutschlands Nettoimporte von Erdgas sind trotz des Wegfalls der russischen Lieferungen kaum gesunken. Deutschland bekomme kein Gas mehr aus Russland, aber beispielsweise aus Norwegen, Belgien, den Niederlanden und auch etwas aus Frankreich, heißt es von der Bundesnetzagentur. Deutschland profitiere dabei von der guten Infrastruktur in diesen Ländern für das Flüssiggas LNG. Das Gas kommt dort per Schiff etwa aus den Vereinigten Staaten und dem Nahen und Mittleren Osten an.

Das Risiko: Wenn es kälter wird, kann Deutschland womöglich nicht mehr so viel Gas aus Belgien und den Niederlanden importieren, weil diese Länder es dann selbst verbrauchen. Wie Daten früherer Heizperioden zeigen, hängt der private Verbrauch überall stark von der Witterung ab, mehr womöglich als vom Preis.

Pech dabei für Verbraucher: Wer mit Gas heizt, hat von den niedrigen Gaspreisen derzeit wenig. Zumindest die Preise für Bestandskunden in der Grundversorgung stiegen weiter, berichtet das Internetportal Verivox: „Wir haben für November, Dezember und Januar 306 Preiserhöhungen örtlicher Gasversorger erfasst – um rund 49 Prozent.“ Für eine Familie mit einem durchschnittlichen Gasverbrauch von jährlich 20 000 Kilowattstunden seien das Mehrkosten von rund 1100 Euro im Jahr.

Anders sehe es zum Teil bei den Neukundenpreisen aus. „Hier beobachten wir aktuell tatsächlich einen Preisrückgang“, sagt Lundquist Neubauer von Verivox: „Lag der durchschnittliche Preis für die bei Verivox vermittelten Gastarife Anfang September bei fast 40 Cent die Kilowattstunde, sind es aktuell nur noch 22,2 Cent.“