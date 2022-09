Energiekrise : Gaspreis steigt um 30 Prozent, Dax fällt um drei Prozent

Der abermalige Stopp russischer Gaslieferungen durch die wichtige Pipeline Nord Stream 1 treibt den Gaspreis enorm. Der europäische Future stieg am Montag um gut 30 Prozent auf 272 Euro je Megawattstunde und steuerte wieder auf das jüngste Rekordhoch zu. Dies schickte die Aktien des wegen ausbleibender russischer Lieferungen schon in Schieflage geratenen Gasversorger Uniper einmal mehr auf Talfahrt. Der Kurs fiel um gut 10 Prozent. Da sich das Unternehmen kurzfristig aus anderen Quellen mit Erdgas eindecken müsse, summierten sich die Verluste bei den aktuellen Preisen auf 100 Millionen Euro pro Tag, rechneten die Analysten der Bank Credit Suisse vor.

Auch der deutsche Aktienmarkt insgesamt startete deutlich schwächer in die Woche: Der Dax büßte am Morgen beinahe 3 Prozent auf weniger als 12.700 Punkte ein. Die Papiere der Stromkonzerne RWE und E.ON büßten bis zu 5,1 Prozent ein. Sie litten unter anderem unter der geplanten Abschöpfung von Zufallsgewinnen von Energiefirmen. Die Idee sei zwar nicht neu, werde nun aber konkret, sagte ein Börsianer.

Deutschland bekommt praktisch kein Gas mehr aus Russland. Gazprom lässt alle Lieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 bis auf Weiteres ruhen, angeblich wegen technischer Probleme. Der Kreml macht die Sanktionspolitik für den Gas-Lieferstopp verantwortlich. Vermutet wird aber, dass Kremlchef Wladimir Putin den Westen und insbesondere Deutschland im Konflikt um die Ukraine noch mehr unter Druck setzen will. „Die Angst vor einer Lehman-artigen Krise im europäischen Energiesektor wächst“, schrieb Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets.

Eine rasche Lösung der Energiekrise sei nicht in Sicht, warnte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Daher drohe Europa ein wirtschaftliches Desaster. Der russische Energiekonzern Gazprom hatte am Freitagabend mitgeteilt, bis auf weiteres kein Gas über die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Deutschland und in andere europäische Staaten zu liefern.

Auch der Euro steht an den Finanzmärkten angesichts der Gaskrise Europas weiter unter Druck. Am Montagmorgen fiel die Gemeinschaftswährung um 0,7 Prozent auf 0,9879 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit knapp 20 Jahren. Weniger hatte ein Euro zuletzt am Jahresende 2002 gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 0,9993 Dollar festgesetzt. Belastet wird der Euro schon seit einiger Zeit durch die ungewisse Versorgung mit Erdgas.