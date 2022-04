Stabilisierung : Gaspreis richtet sich auf hohem Niveau ein

Der Preis für Erdgas hat in den vergangenen Wochen für Furore gesorgt. Zuletzt ist es um die Bewegungen eher ruhiger geworden. Gegenüber dem Stand vor vier Wochen hat sich der europäische Preis für Erdgas praktisch nicht verändert. Die russische Forderung nach Zahlung in Rubel wird nicht als akutes Risiko gesehen, allzumal sich mit dem Ende der Heizperiode die Situation entspannt.

Bundesfinanzminister Christian Lindner teilte in einem Interview mit Bloomberg Television dieser Forderung Moskaus abermals eine deutliche Absage. Verträge seien Verträge und diese basierten auf Dollar und Euro. Deshalb sollten private Unternehmen in Dollar oder Euro zahlen.

Aktuell wird für die Megawattstunde Gas zur Lieferung in einem Monat 97 Euro bezahlt, für Gas zur Lieferung am gleichen Tag werden sogar nur 68 Euro fällig und damit so wenig wie noch nie seit Beginn des Ukrainekriegs.

Rubelforderung wird nicht als Problem gesehen

Man sei noch einen Monat davon entfernt, dass die Zahlungsmodalitäten wirklich ein unmittelbares Problem würden, sagte Tom Marzec-Manser, Leiter der Gasanalytik bei ICIS, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Er sehe in den beiden kommenden Monaten diesbezüglich kein Risiko für die Pipeline-Versorgung.

Weniger stark wirkten sich alternative Lieferquellen aus, teilte Thierry Bros, Professor am Pariser Institut für politische Studien, der Nachrichtenagentur mit. Liefere Russland kein Gas mehr, würden die Preise dennoch in die Höhe schnellen.

Nichtsdestoweniger ist Gas immer noch ausgesprochen teuer. Zwar liegen die aktuell rund 98 Euro für die Megawattstunde weit unter Preisspitzen von 212 Euro im März oder auch der Preisspitze von 181 Euro im Dezember. Jedoch ist der Preis noch immer höher als in den schon teuren Monaten Oktober bis Januar – ganz zu schweigen vom Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2020, als die Megawattstunde noch mit durchschnittlich etwas mehr als 19 Euro bezahlt wurde. Es spricht daher einiges dafür, dass der Gaspreis fürs Erste weiter bei einem Vielfachen dessen liegen wird, was man am europäischen Gasmarkt und bei den europäischen Verbrauchern von früher her gewohnt ist.

Zwischen 2008 und 2020 profitierten diese von der Liberalisierung des Gasmarktes, die sich von 1998 bis 2009 hingezogen hatte, und die niedrigere Gaspreise hatte bringen sollen. Das Problem war nur, dass niedrigere Preise einen funktionierenden Markt benötigen. Die starke Stellung der ehemaligen Monopolisten aber erodierte nur langsam, vielmehr konnten diese die Liberalisierung vor allem in ihrer Frühphase nutzen, um die Preise anzuheben. Mit dem Konflikt um die Zulieferungen Russlands ist der Markt nun nachhaltig gestört, was auf absehbare Zeit zu höheren Preisen führen wird.