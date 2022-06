Russland zu Gas-Stopp : „Das wäre eine Katastrophe für Deutschland“

Russland hat seine Erdgasströme nach Deutschland weiter verringert, gleichwohl sieht die Bundesregierung keinen Grund zur Beunruhigung. Die Gasflüsse durch die Hauptrohrleitung Nord Stream 1 seien in der Nacht zum Donnerstag auf 40 Prozent der Maximalleistung gedrosselt worden, teilte die Bundesnetzagentur am Donnerstag mit. Am Vortag waren es 59,1 Prozent gewesen, was auch schon eine deutliche Reduktion bedeutet hatte. Gleichwohl bleibe der Gasbezug stabil, teilte die Agentur mit: „Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist derzeit gewährleistet.“ Auch das Bundeswirtschaftsministerium beruhigte. „Aktuell können die Mengen am Markt beschafft werden, wenn auch zu hohen Preisen“, sagte eine Sprecherin aus dem Haus von Robert Habeck (Grüne).

Händler können die wegfallenden Mengen offenbar am Spotmarkt aus anderen Regionen einkaufen, etwa aus Norwegen, den Niederlanden oder als Flüssiggas. Sogar die Speichermengen, die als Rücklage für Herbst und Winter dienen, steigen noch, wenn auch langsamer als zuvor. Nach Angaben der Netzagentur beträgt der Gesamtfüllstand etwa 56 Prozent nach 55,6 Prozent am Vortag. Der Wert sei höher als zur gleichen Zeit des Vorjahrs, hieß es.