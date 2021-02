Wetten auf das Edelmetall : Gerät jetzt Silber in den Gamestop-Strudel?

Der Preis für Silber hat den Höhenflug der vergangenen Handelstage zum Wochenauftakt fortgesetzt. Am Montagmorgen stieg die Notierung für eine Feinunze (31,1 Gramm) bis auf 29,18 Dollar. Das ist der höchste Stand seit August. Zuletzt wurden Anlagen in Silber in Diskussionsforen im Internet verstärkt empfohlen. Marktbeobachter verwiesen auf massive Spekulationen von Privatanlegern. Diese haben sich in den vergangenen Tagen zumeist auf Aktien einzelner Unternehmen konzentrierten, griffen zuletzt offenbar aber auch auf den Silberpreis über.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Der starke Preisanstieg beim Silber setzte am vergangenen Donnerstag ein. Seit einigen Tagen kommt es an den Finanzmärkten zu ungewöhnlichen Kursbewegungen. Angetrieben von Hobby-Spekulanten auf der Onlineplattform Reddit, die sich im Forum „Wallstreetbets“ organisierten, wurden einzelne Kurse teilweise extrem in die Höhe getrieben. Der Aufruf auf der Plattform lautete „The biggest short squeeze in the world $SLV Silver 25$ to 1000$“, übersetzt heißt das „Der größte Short Squeeze auf der Welt, Silber von 25 auf 1000 Dollar.“

Mittlerweile wird auf der Plattform allerdings darüber diskutiert, ob es überhaupt wirklich private Anleger waren, die hinter diesem Aufruf steckten. Mit „Short Squeeze“ (von englisch squeeze, Knappheit) ist die Angebotsknappheit eines Wertpapiers oder sonstigen handelbaren Gutes gemeint, das zuvor in großer Anzahl leerverkauft („geshortet“) wurde.

Nach den Leerverkäufen müssen die daraus resultierenden offenen Positionen wieder glattgestellt werden, indem die Papiere zurückgekauft werden. Steigt nun – entgegen der Erwartung der Leerverkäufer – der Börsenkurs, so müssen zur Verlustbegrenzung viele Leerverkäufer gleichzeitig das Wertpapier zurückkaufen, was zu einem Nachfrageüberhang führen kann, der den Kurs noch weiter nach oben treibt und damit die Verluste der Leerverkäufer weiter erhöht.

Internethändler für Edelmetall berichteten derweil, die Umsätze am vergangenen Wochenende in Silber hätten alles in ihrer bisherigen Unternehmensgeschichte übertroffen. „Wir betreiben die Website coininvest.com europaweit und haben schon viel erlebt, die Lehman-Pleite, Corona und nun, man mag es nicht glauben, wird eine Reddit-Gruppe namens Wallstreetbets zum Highlight in der Firmengeschichte“, sagte Daniel Marburger, Geschäftsführer der Coininvest GmbH. Er ergänzt: „Ich habe in unseren Statistiken lange suchen müssen, und ich kann bestätigen, dass wir noch nie so viele Silberunzen an einem Wochenende verkauft haben.“ Der Silberumsatz dieses Wochenendes entspreche dem des gesamten bisherigen Umsatzes für Januar 2021.

Größerer Markt

„Dies stellt nicht nur uns als Onlinehändler vor eine große Herausforderung, müssen doch tausende Pakete zusätzlich verschickt werden, zumal die Nachfrage nach Edelmetallen nach wie vor ungebremst ist“, sagte Marburger. Die wirkliche Herausforderung werde es sein, Ware zu beschaffen, um das Lager wieder aufzufüllen. Coininvest sei Direktbezieher bei allen namhaften Prägestätten, welche aber aktuell Lieferengpässe vorzuweisen hätten.

Die beliebten Münzen Maple Leaf in Silber sowie der American Eagle würden aktuell auf Hochtouren produziert, jedoch erreiche sie nur ein Bruchteil der Münzen, den sie wöchentlich umsetzen könnten. „Eine Abkopplung der Prämien auf den Silberpreis bahnt sich an, um wirklich physisches Silber zur Lieferung kaufen zu können“, meinte Marburger: „Diese noch nie dagewesene Bewegung stellt den kompletten physischen Markt binnen eines Wochenendes vor neue Herausforderungen.“ Auch Robert Hartmann von den Edelmetallkette Pro Aurum berichtet, am Wochenende und am Montag sei das Geschäft etwa um den Faktor vier oder fünf höher gewesen als normal.