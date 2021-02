Gamestop und die Folgen : „Viele Leute zocken aus Langeweile“

Eine Rebellion von mit Smartphones bewaffneten Privatanlegern hat die Börsen in Aufregung versetzt. Warum gerade jetzt?

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Die Leute verbringen wegen des Winters und der Lockdowns mehr Zeit im Internet, viele zocken aus Langeweile. Die Zahl der Nutzer der Kommunikationsplattform Reddit ist während der Wall-Street-Wetten von 1,5 auf 6,5 Millionen gestiegen. Manche Amerikaner haben dabei wohl auch das Geld ausgegeben, das sie vom Staat als Hilfe gegen die Folgen der Corona-Pandemie erhalten haben.

Auch ein Phänomen der Digitalisierung?

Auch, aber nicht nur. Anleger leiden häufig an Amnesie. Es ist nicht der erste Sturm auf die Bastille der Finanzmarktprofis. Seit der Entstehung der Börsen im 17. Jahrhundert stecken Privatanleger die Köpfe zusammen und stürzen sich gemeinsam auf einzelne Wertpapiere. Früher trafen sie sich in den Kaffeehäusern, später verstärkten Börsenbriefe und Newsletter den Gruppendruck und das Herdenverhalten. Heute sorgen soziale Netzwerke in Echtzeit für eine neue Dynamik.

In Deutschland war das Phänomen ebenfalls zu beobachten, aber schwächer ausgeprägt. Interessieren wir uns weniger für Aktien als die Amerikaner?

Der Grund dürfte eher sein, dass in der Europäischen Union ungedeckte Leerverkäufe verboten sind, mit denen Hedgefonds auf fallende Kurse wetten können, ohne sich die Wertpapiere zu leihen. Das führte etwa im Fall des Computerspiel-Verkäufers Gamestop dazu, dass das Volumen der leer verkauften Aktien sogar größer war als der Streubesitz, also die am Markt verfügbaren Anteile des Unternehmens. Mit dieser sehr extremen Form des Leerverkaufs haben amerikanische Hedgefonds Privatanleger gegen sich aufgebracht, die nicht mehr tatenlos zuschauen wollten, wie die Profis den Kurs in den Keller treiben.

In Europa müssen Hedgefonds Aktien erst leihen, bevor sie auf fallende Kurse setzen können. Sollte die weit verbreitete Praxis der Wertpapierleihe eingeschränkt werden?

Eine Einschränkung der Wertpapierleihe wäre das falsche Signal. Wetten auf fallende Kurse haben eine nützliche Funktion, die Hedgefonds erledigen dabei einen Job, der schmutzig und riskant ist, und den nur wenige übernehmen wollen. Es gibt Fälle, in denen die Recherchen spezialisierter Leerverkäufer Überbewertungen, Schwächen im Geschäftsmodell oder sogar Skandale in Unternehmen aufgedeckt haben. Das lässt Kursblasen platzen, bevor sie zu einem Problem für den gesamten Markt werden.

Also muss sich nach Gamestop nichts ändern?

Doch. Für mich scheint nicht mehr zeitgemäß, dass die vollständige Lieferung und Bezahlung der Wertpapiere üblicherweise zwei bis drei Tage in Anspruch nimmt, während der Börsenhandel in Echtzeit abläuft. In dieser Zeit sind die Beteiligten „guten Glaubens“, dass das Wertpapiergeschäft abgewickelt wird. Allerdings besteht in dieser Zeit ein Ausfallrisiko, also kann immer noch etwas schiefgehen. Fällt zwischendurch ein Verkäufer aus, können die gekauften Aktien unter Umständen nicht geliefert werden. Das ist der Grund, warum die Clearingbanken im Fall von Kursturbulenzen höhere Sicherheitsleistungen verlangen. Die Reise könnte mittelfristig zu Technologien hingehen, mit denen Wertpapiergeschäfte viel schneller abgewickelt werden könnten – etwa Echtzeitabrechnungen oder Abrechnungen auf Blockchain-Basis. Das ist eine Möglichkeit, Transaktionen sicher und ohne dezentrale Plattformen zu speichern.

Mehr zum Thema 1/

Müssen wir uns auf weitere Turbulenzen à la Gamestop einstellen?

Ich denke, dass der Spuk in ein paar Wochen zunächst vorbei sein wird. Die Leute werden sich vermehrt wieder um andere Dinge kümmern. Generell werden sich Hobbytrader aber immer wieder mal absprechen. Dann dürften aber deren Aktionen genauer unter die Lupe genommen werden und es könnte neue Regeln geben. Denn: Marktmanipulation ist kein Kavaliersdelikt. Viele Hedgefonds sind aber nun auch gezwungen, vorsichtiger zu werden und systematisch Messageboards, also Internetforen, und andere Informationsquellen auszuwerten. Für die private Aktienkultur ist die Erkenntnis wichtig, dass eine erfolgreiche Geldanlage eigentlich ziemlich langweilig abläuft und viel Zeit benötigt. Wer zum Spaß zockt, der sollte sich dringend ein neues Hobby suchen.