Anleihen des Heimatvereins : Wenn das Fansein teuer wird

Sportlich lief es vor kurzem noch rund für den 1. FC Kaiserslautern. Der FCK gewann am Wochenende auf dem heimischen Betzenberg souverän mit 2:0 gegen den Chemnitzer FC, verabschiedete sich damit ins gesicherte Mittelfeld und schien so in aller Ruhe mit einem weiteren Jahr dritte Liga planen zu können. Gleichzeitig ein Erfolg und doch eine Demütigung für den Verein, der im Jahr 1998 sich als Erstliga-Aufsteiger noch deutscher Meister nennen durfte. Doch das Sportliche wurde überschattet durch den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung, der am Montag gestellt wurde. Und prompt verloren die Lauterer am Dienstag gegen die Würzburger Kickers.

Franz Nestler Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Zu den Gläubigern des FCK zählen im Insolvenzverfahren nun auch zahlreiche Fans, die im Jahr 2019 für rund drei Millionen Euro eine Fan-Anleihe gezeichnet haben. Das Motto war damals „Deine Unterstützung für die Zukunft des FCK“. 5 Prozent an Zinsen wurden im Jahr versprochen. Doch das Geld dürfte nun zumindest zum größten Teil weg sein, auch wenn die Konstruktion etwas komplex ist.