Fusion oder Aufteilung? : Die Commerzbank hat den Zug verpasst

Einen Fusionspartner wird die Commerzbank nicht mehr finden, sie steht vor einer ungewissen Zukunft. Am Ende bleibt vielleicht nur noch die Aufspaltung der Traditionsbank in Einzelteile.

Vielleicht ist das sogar die Höchststrafe. Falls es sie wirklich gibt, diese Wunschliste von UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber, auf der die möglichen Fusionspartner stehen, dann finden sich dort die üblichen Verdächtigen: Credit Suisse, Deutsche Bank, BNP Paribas. Und die Commerzbank? Die schafft es nicht auf eine Fusionswunschliste. Um es gleich vorwegzunehmen: Eine grenzüberschreitende Fusion unter Banken wird es in absehbarer Zeit in Europa nicht geben. Kostendruck, Niedrigzins und Digitalisierung verändern die Bankenlandschaft wie niemals zuvor. Sie müssen zwangsläufig in Fusionen münden, denn Europa gilt allen Krisen zum Trotz noch immer als „overbanked“ – es gibt viel zu viele Banken.

Doch Fusionen sind kein Kinderspiel. Bei Industrieunternehmen nicht und bei Banken schon gar nicht. Die Anforderungen allein in Sachen Aufsicht und Regulierung sind seit der Finanzkrise 2008/2009 immens gesteigert worden, die IT ist schon für jedes Institut allein eine Mammutaufgabe, und Geschäftsmodelle müssen auch erst mal passen. Voraussetzung jeder europäischen Bankenfusion wäre ohnehin eine Kapitalmarkt-, wenigstens aber die Komplettierung der Bankenunion. Beides wird seit Jahren beschworen, in wirklich greifbarerer Nähe ist trotz aller guten Absichten wenig. Die Corona-Krise hat etwaige Pläne, wie viele andere europäischen Projekte, verdrängt.

Einen Fusionspartner wird die Commerzbank nicht mehr finden. Ihr vermeintlich natürlicher Partner wäre vor mehr als einem Jahr abermals die Deutsche Bank gewesen. Doch warum eigentlich? Hätte sich so ein nationaler Champion formen lassen, der in die Liga der weltweiten Großbanken aufgestiegen wäre? Nein, es wäre eine Fusion unter Schwachen gewesen. Die Konkurrenz hätte sich gefreut. Beide Institute wären auf Jahre hinaus mit Integrationsprojekten beschäftigt gewesen.

Der Commerzbank fehlt ein Geschäftsmodell

Wie ist die Commerzbank in die missliche Lage gekommen, in der sie nun steckt? Eine Lage, die so vertrackt scheint, dass sich seit Wochen nicht mal ein neuer Vorstandsvorsitzender für die Bank finden lässt. Das Grundproblem: Der Commerzbank fehlt ein plausibles Geschäftsmodell. Zu lange hat sie an den Filialen festgehalten. Geradezu trotzig beharrte der Commerzbank-Vorstand auf den Vorzügen, ja der Notwendigkeit von Filialen für Kunden. Corona hat das Gegenteil offenbart. Eine Bank muss für ihre Kunden da sein – und zwar dort, wo die Kunden es wollen, nicht, wo die Bank es will: am Mobiltelefon, via Videokonferenz oder vielleicht auch das eine oder andere Mal in einer Filiale. Die Deutsche Bank zieht daraus jetzt die Lehren und streicht jede fünfte Filiale. Die Commerzbank hat das inzwischen auch eingesehen und dünnt ihr Filialnetz aus. Der zuständige Privatkundenvorstand Michael Mandel zog die Konsequenzen und bat um Auflösung seines Vertrages.

Geradezu absurd ist in der gesamten Commerzbank-Malaise, dass die Bank mit der digitalen Comdirect frühzeitig auf das richtige Pferd gesetzt hat. Die Entscheidung, die Comdirect in die Commerzbank zu integrieren wirkte wie ein hilfloser Versuch, irgendwie Digitalexpertise in die gelbe Bank zu pressen. Klüger wäre es gewesen, die Comdirect beizeiten so zu stärken, dass Neobanken wie N26 oder boomende Broker wie Trade Republic allenfalls Grundrauschen hervorrufen können, aber doch keine ernsthafte Konkurrenz sind. Diese Chance hat die Commerzbank verpasst. Sie kommt auch nicht wieder. Apropos verpasste Chancen: Die Commerzbank hätte zu einer echten Bank für Nachhaltigkeit werden können. Sie hat die Themen frühzeitig erkannt, zu halbherzig vorangetrieben und ist nun nur noch eine Bank unter vielen. Gestutzt um Filialen, gestärkt um das Digitale, verbunden mit der Nachhaltigkeit, hätte das ein gutes Gesamtkonzept für einen Verkauf sein können. Vorbei.

Was bleibt der Commerzbank jetzt noch? Am Ende ist es vielleicht doch einfach nur die Aufspaltung. Mit der sehr erfolgreichen polnischen Tochter M-Bank war ein erster großer Verkaufsprozess schon gestartet. Interesse soll es gegeben haben, aber in Corona-Zeiten ließ sich der avisierte Preis nicht erzielen. Der Plan dürfte auf Wiedervorlage programmiert sein. Auch das Mittelstandsgeschäft könnte von Interesse sein. Gespräche mit der Unicredit, aber auch mit BNP Paribas soll es schon mal gegeben haben.

Anlässlich der Jubiläumsfeier im Februar dieses Jahres hieß es in einem Film über die Bank: „Gerade weil uns immer nachgesagt wurde, dass wir unser 150-jähriges Jubiläum nicht erleben werden, freuen wir uns umso mehr auf die nächsten 150 Jahre.“ Das könnte eng werden.